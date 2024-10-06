Tuyển IT phần mềm TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC)
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Văn phòng CTCP Vận tải Container VIMC – VIMC LINES. Số 01 Đào Duy Anh, Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội., Đống Đa

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Lắp đặt, cài đặt các thiết bị văn phòng; bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính toàn tập đoàn. Thực hiện công tác chuẩn bị trước cuộc họp online/ offline: máy chiếu/ wifi/ máy tính/ âm thanh... Cài đặt các phần mềm theo yêu cầu của từng phòng ban: cài đặt windows, phần mềm kế toán, các phần mền làm việc khác... Xử lý, khắc phục các sự cố về máy tính, máy in, máy scan, photo, fax... Vận hành và xử lý các sự cố: hệ thống mạng, mail server, website, phần mềm ứng dụng văn phòng... Quản lý, bảo hành, bảo trì máy tính và các thiết bị văn phòng khác, báo cáo hàng tháng về số lượng và tình trạng thiết bị. Phối hợp đơn vị triển khai phát triển dự án phần mềm.
Lắp đặt, cài đặt các thiết bị văn phòng; bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính toàn tập đoàn.
Thực hiện công tác chuẩn bị trước cuộc họp online/ offline: máy chiếu/ wifi/ máy tính/ âm thanh...
Cài đặt các phần mềm theo yêu cầu của từng phòng ban: cài đặt windows, phần mềm kế toán, các phần mền làm việc khác...
Xử lý, khắc phục các sự cố về máy tính, máy in, máy scan, photo, fax...
Vận hành và xử lý các sự cố: hệ thống mạng, mail server, website, phần mềm ứng dụng văn phòng...
Quản lý, bảo hành, bảo trì máy tính và các thiết bị văn phòng khác, báo cáo hàng tháng về số lượng và tình trạng thiết bị.
Phối hợp đơn vị triển khai phát triển dự án phần mềm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, mạng và truyền thông, điện tử viễn thông Ưu tiên cho người có kinh nghiệm làm IT ngành Logistics. Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Có kinh nghiệm làm việc với các thiết bị mạng, firewall. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hoặc chứng nhận hoàn thành khóa học: CCNA, MCSA, MCITP Có kiến thức vận hành: Windows Server, Linux. Kỹ năng làm việc nhóm tốt Tiếng Anh cơ bản
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, mạng và truyền thông, điện tử viễn thông
Ưu tiên cho người có kinh nghiệm làm IT ngành Logistics.
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Có kinh nghiệm làm việc với các thiết bị mạng, firewall.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hoặc chứng nhận hoàn thành khóa học: CCNA, MCSA, MCITP
Có kiến thức vận hành: Windows Server, Linux.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt
Tiếng Anh cơ bản

Tại TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) Thì Được Hưởng Những Gì

- Người lao động được ký hợp đồng lao động chính thức khi kết thúc thời gian thử việc và được đánh giá tốt.
- Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, nhịp độ nhanh, nơi mọi ý tưởng đều được hoan nghênh cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thực tế tại các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; cơ hội được đào tạo, trau dồi kĩ năng định kì và nhu cầu thực tế.
- Được cung cấp những nền tảng vững chắc để học hỏi và phát triển; cơ hội học hỏi từ những chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo ưu tú;
- Được hưởng lương, phụ cấp (nếu có) theo Quy chế trả lương của Tổng công ty và các quy định hiện hành; các chế độ bảo hiểm theo quy định hiện hành.
- Được hỗ trợ tiền ăn trưa và thưởng thức bữa trưa thơm ngon tại VIMC.
- Được nghỉ vào thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ theo quy định.
- Được tham gia và tận hưởng các hoạt động gắn kết tập thể như: Nghỉ mát, văn nghệ, thể thao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Đào Duy Anh - Phường Phương Mai - Quận Đống đa - Hà Nội.

