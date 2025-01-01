Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH ECOBA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY TNHH ECOBA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

100 - 499 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY TNHH ECOBA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

• Ecoba ENT luôn coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; thực hiện các chính sách phúc lợi ưu việt, tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả CBNV. • Ecoba ENT tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa nhằm chăm sóc đời sống tinh thần, nâng cao sự đoàn kết, tạo điều kiện cho CBVN hiểu rõ nhau hơn như chương trình Teambuilding, Giải đóng đá, Dã ngoại, Du lịch hè hàng năm… • Con người Ecoba ENT luôn đề cao sự trung thực, cầu tiến, trách nhiệm và sẻ chia. Mỗi thành viên của Ecoba ENT luôn chủ động, nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân. • Tại Ecoba ENT, mỗi thành viên đều xác định và coi nơi đây là ngôi nhà thứ 2, nơi mình gắn bó và dành phần lớn thời gian hàng ngày để sống và làm việc. Ở bất cứ vai trò và vị trí nào, chúng tôi luôn tự hào là Người Ecoba ENT.

CÔNG TY TNHH ECOBA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH ECOBA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm

