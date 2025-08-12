Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH ECOBA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà Udic Complex, Đường Hoàng Đạo Thúy, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai bản vẽ 3d, 2d chi tiết trạm xử lý nước thải, nước cấp, theo từng yêu cầu của các bước lập hồ sơ bao gồm: Bản vẽ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, bản vẽ shopdrawing.

- Lập thuyết minh thiết kế công nghệ cho trạm xử lý nước thải, nước cấp.

- Tính toán công nghệ, lên ý tưởng mặt bằng, triển khai bản vẽ P&ID, sơ đồ cao trình mặt nước các khối công trình xử lý.

- Tính toán lựa chọn thiết bị, bóc tách khối lượng lập bảng thống kê danh mục thiết bị chính sử dụng trong trạm xử lý.

- Bóc tách chi tiết khối lượng vật tư đường ống, phụ kiện phục vụ chào giá và thi công.

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành môi trường/cấp thoát nước

- Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng/Autocad/Revit

- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương trở lên

- Có kỹ năng sắp xếp công việc và làm việc nhóm

- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, mục tiêu công việc rõ ràng, cẩn thận và trung thực

Tại CÔNG TY TNHH ECOBA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cơ hội phát triển cao;

- Lương theo năng lực, cạnh tranh với thị trường;

- Thưởng hấp dẫn: thưởng lương tháng 13 + thưởng theo đánh giá năng lực + thưởng kinh doanh;

- Thưởng sáng kiến, đề xuất kỹ thuật… có tính ứng dụng trong thực tế;

- Chế độ nghỉ mát, khám sức khỏe, BHXH đầy đủ;

- Cơ hội tham gia các dự án lớn. thường xuyên được đào tạo nâng cao trình độ.

