CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP VẬN VIỆT

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP VẬN VIỆT

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP VẬN VIỆT

Công ty cổ phần Giải pháp tiếp vận Việt (VLS Corp JSC.,) được thành lập ngày 08/07/2016, tên giao dịch quốc tế - VLS Corp JSC., là nhà cung cấp chuyên nghiệp các dịch vụ logistics như vận tải trong nước và quốc tế, khai báo hải quan cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu... Với hệ thống đại lý trải rộng khắp các nước trên thế giới, và các văn phòng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương, Công ty cổ phần Giải pháp tiếp vận Việt đã khẳng định được vị trí của mình trên thị trường như là một nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển và giao nhận chuyên nghiệp hàng đầu, đã và đang được sự tín nhiệm của các khách hàng về chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh Công ty cổ phần Giải pháp tiếp vận Việt cung cấp tất cả các dịch vụ vận chuyển giao nhận trong và ngoài nước với các dịch vụ đa dạng và liên kết chặt chẽ với nhau :

Trưởng nhóm kinh doanh

Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Số 9 ngách 219/61 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

