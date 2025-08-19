Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP VẬN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48 Lê Văn Lương, Diamond Flower, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp tìm kiếm, mở rộng và gia tăng mới nguồn khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế về Việt Nam- Xây dựng và triển khai các kế hoạch kinh doanh tuần/tháng/năm đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu được giao của bộ phận

Quản lý và chịu trách nhiệm toàn bộ về nhân sự của bộ phận kinh doanh: chủ động xây dựng quy trình nội bộ, các chỉ tiêu KPI, phân công công việc; giám sát & hỗ trợ nhân viên trong các hoạt động kinh doanh

Tổng hợp, phân tích, đánh giá số liệu, tập hợp thông tin từ thị trường để đề xuất các chiến lược kinh doanh phù hợp cho từng giai đoạn

Tham mưu và tư vấn cho Ban lãnh đạo về chiến lược, kế hoạch và phương án hoạt động kinh doanh ngắn, trung và dài hạn

Giao dịch với khách hàng hiện có và phát triển khách hàng mới

Tham gia huấn luyện đào tạo, phát triển đội nhóm

Thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của Công ty

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ 27 - 35 tuổi, tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành có liên quan (ƯU TIÊN NAM)

Tiếng Anh: Thành thạo; Biết thêm tiếng Trung là lợi thế

Có kiến thức về kinh doanh ngành Logistics, Kho vận, Thương mại, XNK, Hải quan

Có kinh nghiệm chuyên về Pricing, OPS, CUS cho hàng nhập/xuất air, LCL, FCL, nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực forwarder, logistics

Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trưởng nhóm sales trong các công ty có liên quan đến Logistics/Forwarding trở lên

Kinh nghiệm làm sales hàng nhập

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục

Kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch và triển khai công việc

Kỹ năng đào tạo, giao việc và tạo động lực đội nhóm tốt

Tư duy làm việc nhạy bén, sáng tạo, chủ động, hướng đến hiệu quả công việc

Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP VẬN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng thỏa thuận (theo năng lực - không giới hạn) + thưởng hoa hồng kinh doanh cao

Tăng lương hàng năm, lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết, Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt, du lịch trong và ngoài nước

Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật quy định (BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ tết)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát huy được năng lực, thế mạnh của bản thân

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tham quan thực tế tại các cảng, sân bay, kho bãi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP VẬN VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin