Giới thiệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ETP

ETP TESOL – Vững Bước Sự Nghiệp Giáo Viên Tiếng Anh ETP TESOL - Trường Đào Tạo và Phát Triển Năng Lực Giáo Viên Tiếng Anh Chất Lượng Cao tại Việt Nam tự hào là đơn vị được kiểm định và công nhận bởi 2 tổ chức quốc tế là MSPD - Madison School of Professional Development (Mỹ) và ALAP - Awarding Language Acquisition for Professionals (Vương Quốc Anh) trong lĩnh vực đào tạo giáo viên và cấp chứng chỉ TESOL Quốc tế với: - Giá trị QUỐC TẾ - Được CÔNG NHẬN trên toàn thế giới - Hiệu lực VĨNH VIỄN