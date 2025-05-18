Tuyển Kiểm toán nội bộ CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình - Hà Nội - Đà Nẵng, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kiểm toán nội bộ

Thực hiện kiểm toán nội bộ định kỳ và đột xuất để đánh giá rủi ro tài chính, vận hành và tuân thủ tại công ty mẹ và các đơn vị thành viên (nếu có).

Theo dõi và kiểm tra chi tiêu quảng cáo, ngân sách marketing, hợp đồng và chứng từ thanh toán, đảm bảo tính chính xác, hợp lệ và tuân thủ quy định.

Phân tích dữ liệu tài chính và marketing để phát hiện sai lệch, rủi ro và đề xuất giải pháp tối ưu hóa ngân sách chiến dịch và giảm thiểu rủi ro tài chính.

Quản lý và tổ chức hồ sơ kiểm toán một cách khoa học, đảm bảo đầy đủ và tuân thủ tiêu chuẩn pháp luật và công ty.

Xây dựng và cải tiến quy trình kiểm toán nội bộ, lập kế hoạch kiểm toán phù hợp với quy mô và hoạt động marketing của công ty.

Theo dõi việc thực hiện khuyến nghị kiểm toán, lập báo cáo độc lập về các phát hiện và tư vấn lãnh đạo về cải thiện quản trị rủi ro.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ hoặc Ban lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong tài chính, kế toán hoặc kiểm toán nội bộ, với kỹ năng phân tích mạnh để nhận diện rủi ro.

Có trên 1 năm kinh nghiệm trong Performance Marketing; quen thuộc với các công cụ như Google Analytics là một lợi thế.

Chứng chỉ chuyên môn như CIA, ACCA, CPA là một lợi thế lớn.

Thành thạo trong việc quản lý hồ sơ kiểm toán, hợp đồng và chứng từ thanh toán, đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.

Giao tiếp Tiếng Anh tốt (đọc, viết, giao tiếp) để làm việc với tài liệu quốc tế và đối tác nước ngoài.

Thành thạo Microsoft Office (đặc biệt là Excel); quen thuộc với phần mềm kế toán như SAP, QuickBooks hoặc tương đương là một lợi thế.

Có kỹ năng quản lý ngân sách và báo cáo chi tiêu.

Có khả năng phân tích hiệu quả đầu tư cùng với sự nhạy bén với thông tin và dữ liệu.

Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công việc

Lương 13, thưởng lễ, tết theo quy định của công ty.

Đóng BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN

