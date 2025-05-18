Tuyển Kiểm toán nội bộ CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Tuyển Kiểm toán nội bộ CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN
Ngày đăng tuyển: 18/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/06/2025
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN

Kiểm toán nội bộ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Bình

- Hà Nội

- Đà Nẵng, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kiểm toán nội bộ Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Thực hiện kiểm toán nội bộ định kỳ và đột xuất để đánh giá rủi ro tài chính, vận hành và tuân thủ tại công ty mẹ và các đơn vị thành viên (nếu có).
Theo dõi và kiểm tra chi tiêu quảng cáo, ngân sách marketing, hợp đồng và chứng từ thanh toán, đảm bảo tính chính xác, hợp lệ và tuân thủ quy định.
Phân tích dữ liệu tài chính và marketing để phát hiện sai lệch, rủi ro và đề xuất giải pháp tối ưu hóa ngân sách chiến dịch và giảm thiểu rủi ro tài chính.
Quản lý và tổ chức hồ sơ kiểm toán một cách khoa học, đảm bảo đầy đủ và tuân thủ tiêu chuẩn pháp luật và công ty.
Xây dựng và cải tiến quy trình kiểm toán nội bộ, lập kế hoạch kiểm toán phù hợp với quy mô và hoạt động marketing của công ty.
Theo dõi việc thực hiện khuyến nghị kiểm toán, lập báo cáo độc lập về các phát hiện và tư vấn lãnh đạo về cải thiện quản trị rủi ro.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ hoặc Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong tài chính, kế toán hoặc kiểm toán nội bộ, với kỹ năng phân tích mạnh để nhận diện rủi ro.
Có trên 1 năm kinh nghiệm trong Performance Marketing; quen thuộc với các công cụ như Google Analytics là một lợi thế.
Chứng chỉ chuyên môn như CIA, ACCA, CPA là một lợi thế lớn.
Thành thạo trong việc quản lý hồ sơ kiểm toán, hợp đồng và chứng từ thanh toán, đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.
Giao tiếp Tiếng Anh tốt (đọc, viết, giao tiếp) để làm việc với tài liệu quốc tế và đối tác nước ngoài.
Thành thạo Microsoft Office (đặc biệt là Excel); quen thuộc với phần mềm kế toán như SAP, QuickBooks hoặc tương đương là một lợi thế.
Có kỹ năng quản lý ngân sách và báo cáo chi tiêu.
Có khả năng phân tích hiệu quả đầu tư cùng với sự nhạy bén với thông tin và dữ liệu.

Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công việc
Lương 13, thưởng lễ, tết theo quy định của công ty.
Đóng BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tân Bình, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-kiem-toan-noi-bo-thu-nhap-25-35-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job359288
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KINH DOANH CÔNG NGHỆ VIỆT
Tuyển Kiểm toán nội bộ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KINH DOANH CÔNG NGHỆ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KINH DOANH CÔNG NGHỆ VIỆT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Western Pacific
Tuyển Kiểm toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Western Pacific làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Western Pacific
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Tuyển Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN BƯU ĐIỆN
Tuyển Kiểm toán nội bộ CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN BƯU ĐIỆN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN BƯU ĐIỆN
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Tổ Hợp Công Nghệ Thành Công Việt Hưng (Thành Công Việt Hưng)
Tuyển Kiểm toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Tổ Hợp Công Nghệ Thành Công Việt Hưng (Thành Công Việt Hưng) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Tổ Hợp Công Nghệ Thành Công Việt Hưng (Thành Công Việt Hưng)
Hạn nộp: 17/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Tuyển Kiểm toán nội bộ CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Hạn nộp: 22/08/2025
Bình Dương Đồng Nai Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật
Tuyển Kiểm toán nội bộ Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS
Tuyển Kiểm toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn FECON
Tuyển Kiểm toán nội bộ Tập Đoàn FECON làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD
Tập Đoàn FECON
Hạn nộp: 03/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HAHA Group
Tuyển Sales Manager HAHA Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
HAHA Group
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Hạn nộp: 18/09/2025
Quảng Ninh Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KINH DOANH CÔNG NGHỆ VIỆT
Tuyển Kiểm toán nội bộ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KINH DOANH CÔNG NGHỆ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KINH DOANH CÔNG NGHỆ VIỆT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Western Pacific
Tuyển Kiểm toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Western Pacific làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Western Pacific
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Tuyển Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN BƯU ĐIỆN
Tuyển Kiểm toán nội bộ CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN BƯU ĐIỆN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MỘT THÀNH VIÊN BƯU ĐIỆN
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Tổ Hợp Công Nghệ Thành Công Việt Hưng (Thành Công Việt Hưng)
Tuyển Kiểm toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Tổ Hợp Công Nghệ Thành Công Việt Hưng (Thành Công Việt Hưng) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Tổ Hợp Công Nghệ Thành Công Việt Hưng (Thành Công Việt Hưng)
Hạn nộp: 17/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Tuyển Kiểm toán nội bộ CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Hạn nộp: 22/08/2025
Bình Dương Đồng Nai Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật
Tuyển Kiểm toán nội bộ Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS
Tuyển Kiểm toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn FECON
Tuyển Kiểm toán nội bộ Tập Đoàn FECON làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD
Tập Đoàn FECON
Hạn nộp: 03/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kiểm toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kiểm toán nội bộ Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm