Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ HYUNDAI ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 409 Nguyễn Văn Bá, Phường Trường Thọ, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Đón tiếp khách hàng đến showroom, kết hợp cùng nhân viên kinh doanh tiếp khách, đảm bảo đầy đủ bảng báo giá và các tài liệu liên quan đến công việc bán hàng

Kiểm tra vệ sinh khu vực showroom, nhắc nhở vệ sinh luôn đảm bảo showroom luôn hoạt động trong tình trạng sạch sẽ nhất.

Chuẩn bị trà, café, đá, nước sẵn sàng phục vụ khách hàng trong tình trạng tốt nhất

Quan sát mời nước khách hàng theo tiêu chuẩn Omotenashi, thường xuyên ra khu vực tiếp khách bên ngoài kiểm tra, sắp xếp bàn ghế, đổ gạc tàn thuốc, luôn giữ vệ sinh trong tình trạng tốt nhất

Kiểm tra các bàn sau khi khách hàng đã sử dụng, vệ sinh sạch sẽ (vỏ kẹo, bánh….)

Tiếp nhận và gửi tài liệu thư từ cho Công ty. Tiếp nhận tất cả các thư và bưu phẩm

Chuẩn bị phòng họp

Kiểm tra đề xuất/ đặt mua và cấp phát văn phòng phẩm hàng tháng.

Định kỳ kiểm tra/ đề xuất công cụ dụng dụ, cơ sở chất.

Thực hiện báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Nữ tuổi từ 22-27, có ngoại hình cân đối, năng động

Có tinh thần phục vụ, tôn trọng khách hàng

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tự tin giao tiếp với khách hàng, nhiệt tình, nhanh nhẹn

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ HYUNDAI ĐÔNG SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7 – 9 triệu

Chính sách hoa hồng chung cho tất cả các vị trí khi tạo ra doanh thu theo quy định của công ty chính sách lương năng suất theo từng bộ phận

Phụ cấp tiền cơm (30.000VND/ ngày);Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước, Công ty cung cấp thêm gói Bảo hiểm tai nạn tự nguyện ngoài bảo hiểm bắt buộc

Thưởng hàng tháng, hàng quý khi đạt hiệu suất và thành tích làm việc tốt

Thưởng tháng 13, thưởng hàng năm theo kết quả kinh doanh của công ty

Tham gia đầy đủ chương trình tham quan, du lịch của công ty, các hoạt động phúc lợi cho người lao động như Tết thiếu nhi, trung thu, 8/3, 20/10, sinh nhật,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ HYUNDAI ĐÔNG SÀI GÒN

