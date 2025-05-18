Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG Pro Company
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, P.4, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Quản lý – Điều hành Phòng Kế toán:
- Tổ chức, phân công, kiểm soát và đánh giá hiệu quả công việc của nhân sự trong phòng.
- Xây dựng, chuẩn hóa và giám sát thực hiện các quy trình nghiệp vụ kế toán.
2. Công tác Kế toán:
- Tổ chức hạch toán kế toán đúng chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành và đúng quy định pháp luật.
- Kê khai và nộp thuế hàng quý, năm.
- Lập báo cáo KQKD tháng, lập Báo cáo tài chính quý, năm, báo cáo quản trị, báo cáo thuế và các báo cáo theo yêu cầu của Tập đoàn
- Thực hiện quyết toán thuế, kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm.
- Tính lương, BHXH và các chế độ của Người lao động.
- Kiểm tra, kiểm soát chứng từ, số liệu, báo cáo.
- Kiểm soát hoạt động thông qua hệ thống kế toán, kiểm soát nguy cơ rủi ro.
3. Quản trị Tài chính và Dòng tiền:
- Lập kế hoạch ngân sách, cân đối dòng tiền ngắn hạn – dài hạn
- Kiểm soát thu chi, công nợ, các hạng mục chi phí, đánh giá rủi ro.
- Phân tích hiệu quả kinh doanh.
- Huy động vốn kinh doanh (làm việc với các tổ chức tín dụng về việc vay vốn lưu động, trung hạn, ..)
4. Tham mưu cho Ban Lãnh đạo:
- Lập và triển khai kế hoạch tài chính – kế toán.
- Tư vấn về hiệu quả kinh doanh, rủi ro về kế toán - tài chính
- Tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh – tài chính.
5. Đào tạo và Phát triển Nhân sự Kế toán:
- Đào tạo, hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ liên quan đến kế toán, thuế cho nhân sự trong phòng.
- Đánh giá năng lực và đề xuất phát triển nhân sự phù hợp.
6. Các nhiệm vụ khác:
- Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.
- Đảm bảo an toàn, bảo mật tuyệt đối dữ liệu tài chính kế toán.
7. Xây dựng các quy trình, quy chế, quy định nội bộ.
- Xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý, điều hành kế toán.
- Xây dựng các quy chế, quy định chế độ chính sách cho người lao động
- Tham gia xây dựng các quy trình, quy chế, quy định chung của Công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam/Nữ; Độ tuổi: Từ 30-40 tuổi;
- Kinh nghiệm:
- Kỹ năng:
+ Tiếng Anh giao tiếp tốt
- Phẩm chất:
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ;
- Chế độ nâng lương định kỳ và đột xuất theo hiệu quả công việc;
- Thưởng hiệu quả công tác theo quý, năm thưởng tháng lương thứ 13;
- Chính sách phúc lợi khác: Phụ cấp ăn ca, tham quan du lịch hàng năm, nghỉ lễ, phép, thăm hỏi theo quy định của Công ty;
- Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển do Công ty tổ chức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
