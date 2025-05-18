Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Quản lý – Điều hành Phòng Kế toán:

- Tổ chức, phân công, kiểm soát và đánh giá hiệu quả công việc của nhân sự trong phòng.

- Xây dựng, chuẩn hóa và giám sát thực hiện các quy trình nghiệp vụ kế toán.

2. Công tác Kế toán:

- Tổ chức hạch toán kế toán đúng chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành và đúng quy định pháp luật.

- Kê khai và nộp thuế hàng quý, năm.

- Lập báo cáo KQKD tháng, lập Báo cáo tài chính quý, năm, báo cáo quản trị, báo cáo thuế và các báo cáo theo yêu cầu của Tập đoàn

- Thực hiện quyết toán thuế, kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm.

- Tính lương, BHXH và các chế độ của Người lao động.

- Kiểm tra, kiểm soát chứng từ, số liệu, báo cáo.

- Kiểm soát hoạt động thông qua hệ thống kế toán, kiểm soát nguy cơ rủi ro.

3. Quản trị Tài chính và Dòng tiền:

- Lập kế hoạch ngân sách, cân đối dòng tiền ngắn hạn – dài hạn

- Kiểm soát thu chi, công nợ, các hạng mục chi phí, đánh giá rủi ro.

- Phân tích hiệu quả kinh doanh.

- Huy động vốn kinh doanh (làm việc với các tổ chức tín dụng về việc vay vốn lưu động, trung hạn, ..)

4. Tham mưu cho Ban Lãnh đạo:

- Lập và triển khai kế hoạch tài chính – kế toán.

- Tư vấn về hiệu quả kinh doanh, rủi ro về kế toán - tài chính

- Tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh – tài chính.

5. Đào tạo và Phát triển Nhân sự Kế toán:

- Đào tạo, hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ liên quan đến kế toán, thuế cho nhân sự trong phòng.

- Đánh giá năng lực và đề xuất phát triển nhân sự phù hợp.

6. Các nhiệm vụ khác:

- Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

- Đảm bảo an toàn, bảo mật tuyệt đối dữ liệu tài chính kế toán.

7. Xây dựng các quy trình, quy chế, quy định nội bộ.

- Xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý, điều hành kế toán.

- Xây dựng các quy chế, quy định chế độ chính sách cho người lao động

- Tham gia xây dựng các quy trình, quy chế, quy định chung của Công ty.