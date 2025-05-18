Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN VIỆT NAM
Mức lương
9 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hoàng Mai ...và 2 địa điểm khác, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 14 Triệu
Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng
Phát triển thị trường và hệ thống phân phối kênh
Tiếp thị và phát triển sản phẩm gạo.
Thường xuyên thực hiện công việc tại các điểm giao dịch trên bàn làm việc.
Nhiệm vụ khác của phân công của đơn vị.
Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, tốt nghiệp cao đẳng Trở lên chuyên ngành về Nông nghiệp, Kinh tế, Quản trị kinh doanh. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.
Gia đình cơ bản, chịu khó, sức khỏe tốt, trách nhiệm, nhiệt tình với công việc. Sẵn sàng đi công tác thị trường.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.
Sử dụng tin học văn phòng tốt.
Gia đình cơ bản, chịu khó, sức khỏe tốt, trách nhiệm, nhiệt tình với công việc. Sẵn sàng đi công tác thị trường.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.
Sử dụng tin học văn phòng tốt.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương : 9.000.000 – 14.000.000 đ/tháng theo năng lực
Lương tháng 13, tham gia BHXH và BHYT, BHTN
Xét tăng lương hàng năm, du lịch, liên hoan, sinh nhật, lễ tết 10/3, 30/4, 1/5, 2/9, tết âm lịch , dương lịch, thưởng hoàn thành KPI............phúc lợi vô cùng hấp dẫn
Cơ hội thăng tiến, môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Lương tháng 13, tham gia BHXH và BHYT, BHTN
Xét tăng lương hàng năm, du lịch, liên hoan, sinh nhật, lễ tết 10/3, 30/4, 1/5, 2/9, tết âm lịch , dương lịch, thưởng hoàn thành KPI............phúc lợi vô cùng hấp dẫn
Cơ hội thăng tiến, môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI