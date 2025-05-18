Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Mai ...và 2 địa điểm khác, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng

Phát triển thị trường và hệ thống phân phối kênh

Tiếp thị và phát triển sản phẩm gạo.

Thường xuyên thực hiện công việc tại các điểm giao dịch trên bàn làm việc.

Nhiệm vụ khác của phân công của đơn vị.

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tốt nghiệp cao đẳng Trở lên chuyên ngành về Nông nghiệp, Kinh tế, Quản trị kinh doanh. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.

Gia đình cơ bản, chịu khó, sức khỏe tốt, trách nhiệm, nhiệt tình với công việc. Sẵn sàng đi công tác thị trường.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.

Sử dụng tin học văn phòng tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 9.000.000 – 14.000.000 đ/tháng theo năng lực

Lương tháng 13, tham gia BHXH và BHYT, BHTN

Xét tăng lương hàng năm, du lịch, liên hoan, sinh nhật, lễ tết 10/3, 30/4, 1/5, 2/9, tết âm lịch , dương lịch, thưởng hoàn thành KPI............phúc lợi vô cùng hấp dẫn

Cơ hội thăng tiến, môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin