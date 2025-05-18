Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 5 - 7 - 9 - 11 Nội khu Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Tham mưu cho Giám đốc Marketing/ Ban Tổng giám đốc và xây dựng chiến lược marketing, triển khai, giám sát và đánh giá kết quả các hoạt động marketing cho các dự án BĐS của tập đoàn dựa trên cơ sở am hiểu thị trường, đối thủ cạnh tranh và định hướng phát triển chiến lược của tập đoàn.

Điều phối công tác xây dựng ý tưởng Marketing, lập kế hoạch Marketing tổng thể và điều phối công tác triển khai/giám sát triển khai các hạng mục Marketing quảng bá dự án và hỗ trợ kinh doanh.

Nghiên cứu, thu thập thông tin các chương trình Marketing và xu hướng Marketing các sản phẩm bất động sản trên thị trường.

Điều phối công tác kế hoạch và giám sát triển khai các hạng mục sản xuất công cụ Marketing hỗ trợ công tác quảng bá dự án và kinh doanh (tài liệu bán hàng, phim, website, sa bàn, hình ảnh phối cảnh 3D, 3D tương tác...).

Điều phối công tác kế hoạch và giám sát triển khai các chương trình Marketing trực tiếp; chương trình truyền thông – quảng cáo hỗ trợ kinh doanh. (Thông điệp, phương tiện truyền thông, tổng hợp báo cáo; giám sát, theo dõi liên tục hiệu quả kênh truyền thông, thông điệp quảng cáo và đề xuất điều chỉnh kịp thời…); kế hoạch Digital Marketing (banner online, social media marketing, quản lý, phát triển các trang cộng đồng (Forum, Facebook…). Kiểm soát, đánh giá hiệu quả triển khai.

Quản lý ngân sách Marketing các dự án; Định hướng và điều chỉnh mức ngân sách dự kiến phù hợp cho từng hạng mục Marketing.

Giám sát, thẩm định quá trình triển khai các hoạt động Truyền thông & Marketing dự án, các ấn phẩm, công cụ dụng cụ do các CTTV thực hiện đi đúng định hướng chiến lược, quy định truyền thông của tập đoàn.

Tham gia đóng góp ý tưởng trong quá trình phát triển dự án, ý tưởng thiết kế và các phân khu, tiện ích dự án, quy hoạch

Duy trì, phát triển mối quan hệ với các khách hàng lớn, các đối tác, Cơ quan báo chí, truyền thông.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Marketing/ Ban Tổng giám đốc

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Marketing, Quản trị kinh doanh, …

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Kinh nghiệm tổ chức sự kiện bán hàng có qui mô từ 100 người tham dự trở lên.

Kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.

Nhanh nhẹn, có khả năng phân tích và tổng hợp thông tin, có tư duy logic và chiến lược.

Ý tưởng marketing hiện đại, sáng tạo.

Nhạy bén, tư duy tốt về nhu cầu thị hiếu của thị trường bất động sản.

Kỹ năng tổ chức, thuyết trình, đàm phán có sức thuyết phục.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Khám sức khỏe định kỳ, teambuilding, company trip

Các chương trình, event đào tạo nội bộ

Lương tháng 13, thưởng dự án theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Thưởng cổ phiếu ESOP.

