Giới thiệu Công ty TNHH Haidilao Vietnam Holdings

Nhà hàng lẩu Haidilao được thành lập 1994, là chuỗi doanh nghiệp kinh doanh trực tiếp, chủ yếu kinh doanh lẩu Tứ Xuyên, kết hợp với các loại lẩu đặc sắc các vùng miền. Trải qua hơn 20 năm phát triển, với hơn 400 nhà hàng khắp thế giới, Haidilao International Holding Ltd. đã trở thành doanh nghiệp nổi tiếng trong ngành dịch vụ ăn uống. Năm 2019, Công ty TNHH Haidilao Vietnam Holdings tiếp cận thị trường Việt Nam với 2 nhà hàng đầu tiên tại Trung tâm thương mại Bitexco và Vincom, nhận được rất nhiều sự yêu mến từ khách hàng. Với mong muốn mở rộng thị trường, Công ty TNHH Haidilao Vietnam Holdings sẽ xây dựng đội ngũ nhân viên tận tâm, trung thực và đầy nhiệt huyết. Nhà hàng lẩu Haidilao được thành lập 1994, là chuỗi doanh nghiệp kinh doanh trực tiếp, chủ yếu kinh doanh lẩu Tứ Xuyên, kết hợp với các loại lẩu đặc sắc các vùng miền. Trải qua hơn 20 năm phát triển, với hơn 400 nhà hàng khắp thế giới, Haidilao International Holding Ltd. đã trở thành doanh nghiệp nổi tiếng trong ngành dịch vụ ăn uống. Năm 2019, Công ty TNHH Haidilao Vietnam Holdings tiếp cận thị trường Việt Nam với 2 nhà hàng đầu tiên tại Trung tâm thương mại Bitexco và Vincom, nhận được rất nhiều sự yêu mến từ khách hàng. Với mong muốn mở rộng thị trường, Công ty TNHH Haidilao Vietnam Holdings sẽ xây dựng đội ngũ nhân viên tận tâm, trung thực và đầy nhiệt huyết.