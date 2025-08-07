Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Haidilao Vietnam Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng L6, Vincom Phạm Ngọc Thạch Số 2 Phạm Ngọc Thạch, P. Trung Tự, Đống Đa, Đống Đa, Quận Tây Hồ

Hỗ trợ dịch cho Giám đốc nhà hàng

Học tập và làm việc tại các vị trí trong nhà hàng để nâng cao nghiệp vụ (11 vị trí: phục vụ, lễ tân, thu ngân, trông trẻ, phối liệu, .....)

Đề xuất các phương án tuyển dụng, bổ sung nhân sự cho giám đốc

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công và sắp xếp của cấp quản lý

Tiếng Trung 4 kỹ năng HSK4 trở lên

Nhanh nhẹn, hoạt bát, chịu được áp lực công việc

Có thể làm việc theo ca của nhà hàng

Tại Công ty TNHH Haidilao Vietnam Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 15.000.000 - 25.000.000 đồng/tháng + thưởng hoa hồng/thưởng khác

Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương, tạm khấu trừ 10% thuế TNCN (cấp chứng từ để làm quyết toán nếu có nhu cầu)

Ăn cơm theo ca làm việc tại nhà hàng, được cấp áo đồng phục miễn phí

Tham gia bảo hiểm xã hội khi chính thức, mức đóng full lương cơ bản

Các chế độ phúc lợi khác: lương tháng 13, sinh nhật, thâm niên, khám sức khỏe, trợ cấp giáo dục con cái, vàng, ...

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp quản lý trong nhà hàng

