Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Haidilao Vietnam Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty TNHH Haidilao Vietnam Holdings
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/10/2025
Công ty TNHH Haidilao Vietnam Holdings

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty TNHH Haidilao Vietnam Holdings

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng L6, Vincom Phạm Ngọc Thạch Số 2 Phạm Ngọc Thạch, P. Trung Tự, Đống Đa, Đống Đa, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Hỗ trợ dịch cho Giám đốc nhà hàng
Học tập và làm việc tại các vị trí trong nhà hàng để nâng cao nghiệp vụ (11 vị trí: phục vụ, lễ tân, thu ngân, trông trẻ, phối liệu, .....)
Đề xuất các phương án tuyển dụng, bổ sung nhân sự cho giám đốc
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công và sắp xếp của cấp quản lý

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung 4 kỹ năng HSK4 trở lên
Nhanh nhẹn, hoạt bát, chịu được áp lực công việc
Có thể làm việc theo ca của nhà hàng

Tại Công ty TNHH Haidilao Vietnam Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 15.000.000 - 25.000.000 đồng/tháng + thưởng hoa hồng/thưởng khác
Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương, tạm khấu trừ 10% thuế TNCN (cấp chứng từ để làm quyết toán nếu có nhu cầu)
Ăn cơm theo ca làm việc tại nhà hàng, được cấp áo đồng phục miễn phí
Tham gia bảo hiểm xã hội khi chính thức, mức đóng full lương cơ bản
Các chế độ phúc lợi khác: lương tháng 13, sinh nhật, thâm niên, khám sức khỏe, trợ cấp giáo dục con cái, vàng, ...
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp quản lý trong nhà hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Haidilao Vietnam Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Haidilao Vietnam Holdings

Công ty TNHH Haidilao Vietnam Holdings

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, TTTM Vincom Center, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

