Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

IT Helpdesk

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 266 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Nhận yêu cầu, giải quyết các vấn đề và sự cố được đưa ra bởi các người dùng trong nội bộ Công ty;
Phối hợp với các bộ phận khác để lắp đặt thiết bị cho người dùng mới, thu hồi thiết bị khi nhân sự đã nghỉ việc;
Hỗ trợ người dùng sửa chữa, thay thế các lỗi thông thường trong hệ thống phần cứng;
Xử lý các lỗi của hệ điều hành Windows;
Cài đặt, phân quyền sử dụng phần mềm theo yêu cầu và xử lý các lỗi trong quá trình sử dụng;
Làm việc với các hệ thống ảo hóa VMWare/Wifi cùng các bên liên quan;
Thiết kế, cấu hình mạng LAN, WAN, Wifi cho công ty;
Xử lý các sự cố thiết bị văn phòng (Máy in, máy chiếu, UPS,…);
Thực hiện các yêu cầu khác của quản lý.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan (Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin...)
Có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ người dùng nội bộ;
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên kinh nghiệm ở các công ty IT Outsourcing quy mô >100 nhân sự;
Có kinh nghiệm trong việc lắp đặt và phân quyền sử dụng trong công ty CNTT
Có kinh nghiệm trong việc triển khai hệ thống (VMware, Hyper-V, Active Directory, File Server...)
Có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề;
Cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm cao trong công việc;
Kỹ năng giao tiếp tốt trong đội nhóm và giữa các phòng ban.

Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ:
Mức lương: 9M - 12M Gross. Performance review: 1 lần/năm;
Trợ cấp đi lại, trợ cấp ăn trưa, trợ cấp tiếng Nhật;
Tháng lương thứ 13, Thưởng Lễ Tết, Thưởng Nhân viên MVP Quý, Năm, nhân viên tiêu biểu đi du lịch Nhật Bản;
Nghỉ theo lịch công ty, nghỉ theo lịch khách hàng Nhật (ngoài các ngày nghỉ theo quy định, 1 năm có thêm 2 đợt nghỉ dài);
Nghỉ tham gia Ngày hội khai giảng cùng con.
Chế độ chăm sóc sức khỏe cho nhân viên:
Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên mức lương chính thức;
Bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho nhân viên trên 1 năm làm việc tại Công ty;
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện uy tín (Bệnh viện Thu Cúc, bệnh viện Medlatec...).
Văn phòng làm việc tiện ích: Miễn phí trà, có máy pha coffee tại khu vực ăn uống của công ty;
Văn phòng làm việc tiện ích:
Các hoạt động sôi nổi:
Hoạt động team building kết nối đội nhóm hàng quý;
Các CLB thể thao: bóng đá, bi lắc...;
Hoạt động du lịch thường niên và các sự kiện lớn trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, quận Ba Đình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

