Giới thiệu Công ty TNHH Quốc tế Cobi

COBI GROUP - công ty 100% vốn nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản; Xuất nhập khẩu Nội thất thiết kế, Đồ gia dụng; F&B (Food and Beverage Service)… với 2 dự án thuộc sở hữu: Cobi Tower Building và Shopping mall Cobi Home. Môi trường quốc tế đa dạng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. COBI GROUP - công ty 100% vốn nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản; Xuất nhập khẩu Nội thất thiết kế, Đồ gia dụng; F&B (Food and Beverage Service)… với 2 dự án thuộc sở hữu: Cobi Tower Building và Shopping mall Cobi Home. Môi trường quốc tế đa dạng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh.