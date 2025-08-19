Tuyển Video Editor Công ty TNHH Quốc tế Cobi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 16, tòa nhà Cobi Tower 2, số 2 - 4 đường số 8, phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

− Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh.

− Thiết kế, chỉnh sửa, xây dựng các sản phẩm truyền thông công ty và các sản phẩm truyền thông Online trên các trang truyền thông chính thức của công ty

− Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm.

− Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của tổ chức.

− Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu.

− Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

− Từ 3 năm kinh nghiệm trở lên trong vị trí tương đương

− Từng làm vị trí tương đương ngành thương mại, thực phẩm

− Biết dựng phim, clip, motion graphic design, 3D... Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: AI, Photoshop, After Effect...

− Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh

Tại Công ty TNHH Quốc tế Cobi Thì Được Hưởng Những Gì

− Hỗ trợ tiền ăn: 50.000/ngày, tiền học phí cho con, học phí ngoại ngữ cho nhân viên

− Tham dự triển lãm/ nghiên cứu ở nước ngoài và chế độ du lịch hàn Quốc (dành cho nhân viên ưu tú)

− Lương tháng 13, hiếu hỉ, nghỉ phép, trợ cấp hằng tháng, đóng đầy đủ 3 loại bảo hiểm cơ bản

− Khám sức khỏe tổng quát 1 lần/năm (Nhân viên làm trên 1 năm)

− Hưởng ưu đãi giảm giá cho toàn bộ sản phẩm của COBI GROUP

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc tế Cobi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.