Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Quốc tế Cobi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH Quốc tế Cobi
- Hồ Chí Minh: Lầu 16, tòa nhà Cobi Tower 2, số 2
- 4 đường số 8, phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 35 - 40 Triệu
Xây dựng và triển khai hệ thống kế toán phù hợp với quy mô và đặc thù của công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.
Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ của Công ty;
Quản lý tài sản, khấu hao, quản lý định mức sản xuất, giá thành, v.vv..
Lập kế hoạch tài chính hàng năm và theo dõi thực hiện.
Theo dõi dòng tiền, đảm bảo thanh toán các khoản nợ đúng hạn.
Lập các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị định kỳ (hàng tháng, quý, năm).
Cung cấp dự báo tài chính và đưa ra các kiến nghị để cải thiện hiệu quả kinh doanh.
Với Mức Lương 35 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từng làm công ty FDI
Ưu tiên ứng viên ở khu vực quận 7, Nhà Bè, quận 8,..
Có tinh thần trách nhiệm, có thể phối hợp làm việc nhóm và phân bổ công việc cho team
Tại Công ty TNHH Quốc tế Cobi Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ tiền ăn: 50.000/ngày.
Hỗ trợ tiền học phí cho con, học phí ngoại ngữ cho nhân viên
Lương tháng 13, hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ phép, đóng BHXH full lương
Quầy café, trà, nước ngọt, tại văn Phòng (Tự phục vụ)
Hưởng ưu đãi giảm giá cho toàn bộ sản phẩm của COBI GROUP
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc tế Cobi
