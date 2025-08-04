Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Quốc tế Cobi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Quốc tế Cobi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu

Công ty TNHH Quốc tế Cobi
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
Công ty TNHH Quốc tế Cobi

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH Quốc tế Cobi

Mức lương
35 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 16, tòa nhà Cobi Tower 2, số 2

- 4 đường số 8, phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 35 - 40 Triệu

Xây dựng và triển khai hệ thống kế toán phù hợp với quy mô và đặc thù của công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.
Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ của Công ty;
Quản lý tài sản, khấu hao, quản lý định mức sản xuất, giá thành, v.vv..
Lập kế hoạch tài chính hàng năm và theo dõi thực hiện.
Theo dõi dòng tiền, đảm bảo thanh toán các khoản nợ đúng hạn.
Lập các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị định kỳ (hàng tháng, quý, năm).
Cung cấp dự báo tài chính và đưa ra các kiến nghị để cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Với Mức Lương 35 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 5 năm trở lên kinh nghiệm vị trí tương đương tại công ty sản xuất thực phẩm (đặc biệt là bánh)
Từng làm công ty FDI
Ưu tiên ứng viên ở khu vực quận 7, Nhà Bè, quận 8,..
Có tinh thần trách nhiệm, có thể phối hợp làm việc nhóm và phân bổ công việc cho team

Tại Công ty TNHH Quốc tế Cobi Thì Được Hưởng Những Gì

Trang bị laptop/máy tính bàn, có xe công ty đưa đón khi đi công tác bên ngoài.
Hỗ trợ tiền ăn: 50.000/ngày.
Hỗ trợ tiền học phí cho con, học phí ngoại ngữ cho nhân viên
Lương tháng 13, hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ phép, đóng BHXH full lương
Quầy café, trà, nước ngọt, tại văn Phòng (Tự phục vụ)
Hưởng ưu đãi giảm giá cho toàn bộ sản phẩm của COBI GROUP

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc tế Cobi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Quốc tế Cobi

Công ty TNHH Quốc tế Cobi

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 16, Tòa nhà Cobi Tower II, Số 2-4 Đường số 8, P.Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

