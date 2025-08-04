Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Quốc tế Cobi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu

Mức lương 35 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 16, tòa nhà Cobi Tower 2, số 2 - 4 đường số 8, phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng

Xây dựng và triển khai hệ thống kế toán phù hợp với quy mô và đặc thù của công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ của Công ty;

Quản lý tài sản, khấu hao, quản lý định mức sản xuất, giá thành, v.vv..

Lập kế hoạch tài chính hàng năm và theo dõi thực hiện.

Theo dõi dòng tiền, đảm bảo thanh toán các khoản nợ đúng hạn.

Lập các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị định kỳ (hàng tháng, quý, năm).

Cung cấp dự báo tài chính và đưa ra các kiến nghị để cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Yêu Cầu Công Việc

Từ 5 năm trở lên kinh nghiệm vị trí tương đương tại công ty sản xuất thực phẩm (đặc biệt là bánh)

Từng làm công ty FDI

Ưu tiên ứng viên ở khu vực quận 7, Nhà Bè, quận 8,..

Có tinh thần trách nhiệm, có thể phối hợp làm việc nhóm và phân bổ công việc cho team

Tại Công ty TNHH Quốc tế Cobi Thì Được Hưởng Những Gì

Trang bị laptop/máy tính bàn, có xe công ty đưa đón khi đi công tác bên ngoài.

Hỗ trợ tiền ăn: 50.000/ngày.

Hỗ trợ tiền học phí cho con, học phí ngoại ngữ cho nhân viên

Lương tháng 13, hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ phép, đóng BHXH full lương

Quầy café, trà, nước ngọt, tại văn Phòng (Tự phục vụ)

Hưởng ưu đãi giảm giá cho toàn bộ sản phẩm của COBI GROUP

