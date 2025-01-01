Giới thiệu Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền

Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền chuyên cung cấp nhiều loại thực phẩm tươi sống và đa dạng từ thịt cho đến sản phẩm chế biến sẵn, cam kết mang đến sản phẩm chất lượng cao và giá cả hợp lý cho khách hàng. Với danh mục sản phẩm phong phú, công ty cung cấp thịt heo, thịt bò, thịt gà, hải sản tươi sống và đông lạnh, cũng như thực phẩm khô và thực phẩm chế biến. Đặc biệt, công ty còn mang đến các sản phẩm đồ ăn vặt và gia vị nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Công ty cũng có chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng, bao gồm mức giảm giá 5% cho các đơn hàng từ 5kg trở lên đối với gà tươi và xương heo. Khách hàng có thể tiết kiệm chi phí hơn khi mua số lượng lớn, điều này không chỉ giúp gia đình tiết kiệm mà còn khuyến khích các hoạt động mua sắm tiết kiệm và thông minh. Thực Phẩm Hà Hiền cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng cao với mức giá phải chăng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ngoài việc cung cấp thực phẩm, Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền còn chú trọng đến sự hài lòng của khách hàng thông qua dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo và tận tình. Công ty mong muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng, đồng thời không ngừng cải tiến dịch vụ và sản phẩm của mình để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thị trường.