Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 98 Vũ Tùng, phường 1, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Theo dõi, đối chiếu và báo cáo cho Giám Đốc tình hình Xuất Nhập Tồn Chi Tiết kho hàng thực tế và kho hàng trên phần mềm bán hàng của Công ty.

Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn.

Tính giá vốn thành phẩm.

Quản lý, kiểm soát chứng từ Nhập, xuất hàng hóa ở các kho đúng quy trình.

Kiểm kê định kỳ và đột xuất kho hàng theo yêu cầu của cấp trên.

Thực hiện quản lý, lưu trữ các chứng từ liên quan.

Một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam dưới 35 tuổi

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán

Có kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí tương đương

Ưu tiên biết sử dụng phần mềm Kiotviet

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Kỹ năng tin học văn phòng.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9.000.000 – 11.000.000 VNĐ-

Thời gian làm việc: 08:00 – 16:00 (làm việc từ thứ 2 đến thứ 7)-

Hỗ trợ cơm trưa-

Phụ cấp gửi xe-

Lương tháng 13, thưởng lễ tết-

Xét tăng lương 2 lần / năm-

Nghỉ lễ, BHXH theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền

