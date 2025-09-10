Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 27 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Chịu trách nhiệm lên kế hoạch và thực hiện đảm bảo doanh thu bán phòng theo kế hoạch cho mảng OTA,.. được giao bởi DOS

- Quản lý các tài khoản OTA: Agoda, booking, traveloka, trip,...Tạo các chương trình khuyến mại, combo trên các nền tảng online

- Cập nhật thông tin về thị trường, cao điểm thấp điểm để đưa ra chính sách giá phù hợp

- Chủ động đề xuất các chương trình ưu tiên nếu có dựa theo hệ thống phần mềm và báo cáo số liệu thị trường

- Chủ động liên hệ với khách hàng để cập nhật thông tin: gửi mail, gặp mặt trực tiếp

- Chăm sóc khách hàng thuộc thị phần quản lý

- Phối hợp xử lý nhanh các vấn đề khách phản ánh: review, dịch vụ,...

- Phối hợp với các bộ phận đề xuất, điều chỉnh dịch vụ, đào tạo,... để nâng cao chất lượng dịch vụ

- Thực hiện các yêu cầu khác trong phạm vi từ Quản lý

Yêu Cầu Công Việc

- Ứng viên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý khách sạn, Du lịch,....

Tại Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại Chuỗi Khách sạn - Nghỉ dưỡng - Nhà hàng TOP ĐẦU CHÂU Á và được THẾ GIỚI CÔNG NHẬN. Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp phát triển chung của tập đoàn

Môi trường năng động với quy trình chuyên nghiệp cùng đội ngũ Quản lý giàu kinh nghiệm từ các khách sạn 5 sao chuẩn Quốc tế

Mức lương thương lượng + Thưởng service charge + Thưởng doanh thu. Cơ hội chia sẻ lợi nhuận từ các khách sạn trong chuỗi cùng ban lãnh đạo công ty

Hỗ trợ ăn trưa tại khách sạn

X4 lần lương các ngày lễ (trong trường hợp cần tăng ca)

Thưởng sinh nhật, Thưởng doanh thu theo Quý, Thưởng các ngày Lễ Tết, lương tháng 13

Gói khám sức khỏe miễn phí định kỳ 1 lần/năm

Hưởng 12 ngày nghỉ phép có hưởng lương/năm

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Team building, du lịch miễn phí 1 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển

