Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia
Ngày đăng tuyển: 10/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/10/2025
Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 27 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

- Chịu trách nhiệm lên kế hoạch và thực hiện đảm bảo doanh thu bán phòng theo kế hoạch cho mảng OTA,.. được giao bởi DOS
- Quản lý các tài khoản OTA: Agoda, booking, traveloka, trip,...Tạo các chương trình khuyến mại, combo trên các nền tảng online
- Cập nhật thông tin về thị trường, cao điểm thấp điểm để đưa ra chính sách giá phù hợp
- Chủ động đề xuất các chương trình ưu tiên nếu có dựa theo hệ thống phần mềm và báo cáo số liệu thị trường
- Chủ động liên hệ với khách hàng để cập nhật thông tin: gửi mail, gặp mặt trực tiếp
- Chăm sóc khách hàng thuộc thị phần quản lý
- Phối hợp xử lý nhanh các vấn đề khách phản ánh: review, dịch vụ,...
- Phối hợp với các bộ phận đề xuất, điều chỉnh dịch vụ, đào tạo,... để nâng cao chất lượng dịch vụ
- Thực hiện các yêu cầu khác trong phạm vi từ Quản lý

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý khách sạn, Du lịch,....

Tại Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại Chuỗi Khách sạn - Nghỉ dưỡng - Nhà hàng TOP ĐẦU CHÂU Á và được THẾ GIỚI CÔNG NHẬN. Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp phát triển chung của tập đoàn
Môi trường năng động với quy trình chuyên nghiệp cùng đội ngũ Quản lý giàu kinh nghiệm từ các khách sạn 5 sao chuẩn Quốc tế
Mức lương thương lượng + Thưởng service charge + Thưởng doanh thu. Cơ hội chia sẻ lợi nhuận từ các khách sạn trong chuỗi cùng ban lãnh đạo công ty
Hỗ trợ ăn trưa tại khách sạn
X4 lần lương các ngày lễ (trong trường hợp cần tăng ca)
Thưởng sinh nhật, Thưởng doanh thu theo Quý, Thưởng các ngày Lễ Tết, lương tháng 13
Gói khám sức khỏe miễn phí định kỳ 1 lần/năm
Hưởng 12 ngày nghỉ phép có hưởng lương/năm
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Team building, du lịch miễn phí 1 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia

Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, số 27 Hàng Bài, Hoàn Kiếm Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

