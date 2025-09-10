Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia
- Hà Nội: 27 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
- Chịu trách nhiệm lên kế hoạch và thực hiện đảm bảo doanh thu bán phòng theo kế hoạch cho mảng OTA,.. được giao bởi DOS
- Quản lý các tài khoản OTA: Agoda, booking, traveloka, trip,...Tạo các chương trình khuyến mại, combo trên các nền tảng online
- Cập nhật thông tin về thị trường, cao điểm thấp điểm để đưa ra chính sách giá phù hợp
- Chủ động đề xuất các chương trình ưu tiên nếu có dựa theo hệ thống phần mềm và báo cáo số liệu thị trường
- Chủ động liên hệ với khách hàng để cập nhật thông tin: gửi mail, gặp mặt trực tiếp
- Chăm sóc khách hàng thuộc thị phần quản lý
- Phối hợp xử lý nhanh các vấn đề khách phản ánh: review, dịch vụ,...
- Phối hợp với các bộ phận đề xuất, điều chỉnh dịch vụ, đào tạo,... để nâng cao chất lượng dịch vụ
- Thực hiện các yêu cầu khác trong phạm vi từ Quản lý
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường năng động với quy trình chuyên nghiệp cùng đội ngũ Quản lý giàu kinh nghiệm từ các khách sạn 5 sao chuẩn Quốc tế
Mức lương thương lượng + Thưởng service charge + Thưởng doanh thu. Cơ hội chia sẻ lợi nhuận từ các khách sạn trong chuỗi cùng ban lãnh đạo công ty
Hỗ trợ ăn trưa tại khách sạn
X4 lần lương các ngày lễ (trong trường hợp cần tăng ca)
Thưởng sinh nhật, Thưởng doanh thu theo Quý, Thưởng các ngày Lễ Tết, lương tháng 13
Gói khám sức khỏe miễn phí định kỳ 1 lần/năm
Hưởng 12 ngày nghỉ phép có hưởng lương/năm
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Team building, du lịch miễn phí 1 lần/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
