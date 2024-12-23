Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CP N & H LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 9 Trà Khúc, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia xây dựng ứng dụng mới hoặc tính năng mới cho hệ thống công ty.

Phối hợp chặt chẽ với Team Leader nhận các yêu cầu công việc và báo cáo trực tiếp công việc với Team Leader.

Đánh giá và làm rõ các yêu cầu về sản phẩm, tham gia phản biện thiết kế sản phẩm.

Biết cách xác định và đưa ra giải pháp giải quyết nhanh các vấn đề đang gặp phải.

Khả năng team work tốt, trao đổi để tìm ra giải pháp tốt nhất cho các vấn đề khó khăn.

Biết cách phối hợp với các bộ phận liên quan để thu thập thông tin phát triển các tính năng của phần mềm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm làm về ReactJS, JavaScript và framework CSS.

Thành thạo về HTML, CSS (Responsive Site), Git, Typescript.

Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai các quy trình CI/CD sử dụng sự kết hợp của Kubernetes và Containers (Docker).

Có kinh nghiệm với REST API.

Viết code rõ ràng, dễ hiểu, dễ bảo trì, tuân thủ chặt chẽ coding convention.

Sử dụng thành thạo các công cụ quản lý code như SVN, Github.

Có tư duy logic tốt, nắm bắt nghiệp vụ nhanh, tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng làm việc độc lập và khả năng làm theo nhóm.

Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng giải quyết vấn đề.

Có thêm kinh nghiệm lập trình trên di động (Android, IOS) trên nền tảng React Native là 1 lợi thế.

kinh nghiệm lập trình trên di động (Android, IOS) trên nền tảng

React Native

Kinh nghiệm dự án:

Đã từng làm các dự án về ERP/ WMS/ Ecommerce/ Saas là một lợi thế.

Đã từng phát hành các ứng dụng lên các nền tảng IOS / Android là một lợi thế.

Có tư duy lập trình và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.

Khả năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành.

Có khả năng học hỏi công nghệ mới nhanh.

Có phong cách làm việc chuyên nghiệp, khả năng teamwork

Giao tiếp rõ ràng.

Tại CÔNG TY CP N & H LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận tùy theo năng lực của ứng viên

Xét tăng lương 1 lần/ năm căn cứ vào hiệu quả công việc mang lại.

Phụ cấp theo quy định của công ty

Thưởng tết đầy đủ.

BHXH, phép năm theo luật lao động.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, thân thiện, văn minh

Nhiều cơ hội được học hỏi, phát triển và thăng tiến tại N&H Logistics

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP N & H LOGISTICS

