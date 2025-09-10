Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Ngày đăng tuyển: 10/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ

Chuyên viên tuyển dụng

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: 133 Herman, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tuyển dụng
1. Tiếp nhận và làm rõ nhu cầu tuyển dụng từ các đơn vị phòng ban (định biên, số lượng, chân dung, mô tả công việc, thời gian tiếp nhận).
2. Lên kế hoạch, phương án và triển khai tạo nguồn ứng viên từ tất cả các kênh, bổ sung vào ngân hàng ứng viên cho các vị trí tuyển dụng.
3. Chủ động phát triển mạng lưới/network, làm việc với các đối tác: các trang tuyển dụng, các trường/ trung tâm đào tạo, các hiệp hội....
4. Tham gia, chăm sóc ứng viên từ đầu đến cuối quá trình tuyển dụng; Sàng lọc, phỏng vấn, sơ vấn, phỏng vấn sâu, đưa ra ý kiến đánh giá, kiểm tra thông tin tham khảo, đàm phán, làm thư mời, tiếp nhận ứng viên, hội nhập nhân sự mới,..đảm bảo thông suốt, hiệu quả.
Thương hiệu tuyển dụng
1. Thực hiện xây dựng thương hiệu tuyển dụng trên các nền tảng mạng xã hội
2. Phối hợp thực hiện, lên ý tưởng các ấn phẩm truyền thông liên quan đến tuyển dụng (poster, shortvideo...)

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

A. Học Vấn:
1. Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế lao động, QTKD, Luật hoặc các chuyên ngành có liên quan
B. Kiến thức và Kinh nghiệm:
1. Am hiểu thị trường lao động, pháp luật lao động, lĩnh vực BĐS/Xây dựng
2. Tư duy logic, hệ thống, sáng tạo, đổi mới, có khả năng phân tích, đánh giá, đề xuất ý tưởng trong các hoạt động thu hút, tuyển dụng, phát triển nhân tài.
3. Có trên 3 năm kinh nghiệm làm Tuyển dụng/ Nhân sự (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng BĐS, Xây dựng)
2. Có mối network/quan hệ rộng với các đối tác, ứng viên trong lĩnh vực BĐS/Xây dựng hoặc khu vực Nghệ An
C. Kỹ năng và con người:
1. Kỹ năng giao tiếp ứng xử, phỏng vấn, thuyết trình, đào tạo, đàm phán.
2. Có khả năng teamwork, phối hợp với các bộ phận phòng ban trong nội bộ & với các đối tác bên ngoài.
3. Có kỹ năng về thiết kế (Canva) hoặc gu thẩm mỹ tốt
4. Tuổi từ 25- 35, ngoại hình tốt, ưa nhìn, dễ gây thiện cảm, sức khỏe tốt, nhiều năng lượng, nhiệt tình, trách nhiệm, nhanh nhẹn, linh hoạt, nhạy bén, trung thực, gương mẫu
Ứng viên tại Hà Nội/Hồ Chí Minh có được hỗ trợ ăn ở và đi lại tại Vinh (Nghệ An)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương và phụ cấp:
- Phụ cấp ăn ở cho ứng viên từ Hà Nội và các khu vực khác
2. Thưởng:
3. Phúc lợi:
4. Cơ hội thăng tiến:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 93 đường Phong Định Cảng, Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

