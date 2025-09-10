Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Đỗ Đức Dục , Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Quản lý nhân lực, chịu trách nhiệm về chất lượng nhân lực trong công ty.

- Theo dõi và hỗ trợ các bộ phận khai báo hải quan, chứng từ xuất nhập khẩu, theo dõi đơn hàng hoàn thành tốt công việc.

- Quản lý, giám sát các công việc thực tế hàng ngày của các bộ phận trong công ty.

- Báo cáo: Quản lý và ban giám đốc.

- Thực hiện các công việc khác từ cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tuổi từ 28-45, Tốt nghiệp Đại Học trở lên.

-Kinh nghiệm làm quản lý ít nhất 5 năm, ưu tiên có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực logistics, xuất nhập khẩu.

-Tiếng Trung thành thạo (nghe/nói/đọc/viết), có khả năng hỗ trợ dịch thuật phiên dịch.

-Thành thạo tin học văn phòng.

-Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương từ 20-30 triệu, tùy theo kinh nghiệm và năng lực. Deal trực tiếp khi phỏng vấn.

-Được tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ.

-Thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc.

-Hỗ trợ ăn trưa.

-Tiền gửi xe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT

