Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 1 Đỗ Đức Dục , Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
- Quản lý nhân lực, chịu trách nhiệm về chất lượng nhân lực trong công ty.
- Theo dõi và hỗ trợ các bộ phận khai báo hải quan, chứng từ xuất nhập khẩu, theo dõi đơn hàng hoàn thành tốt công việc.
- Quản lý, giám sát các công việc thực tế hàng ngày của các bộ phận trong công ty.
- Báo cáo: Quản lý và ban giám đốc.
- Thực hiện các công việc khác từ cấp trên.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tuổi từ 28-45, Tốt nghiệp Đại Học trở lên.
-Kinh nghiệm làm quản lý ít nhất 5 năm, ưu tiên có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực logistics, xuất nhập khẩu.
-Tiếng Trung thành thạo (nghe/nói/đọc/viết), có khả năng hỗ trợ dịch thuật phiên dịch.
-Thành thạo tin học văn phòng.
-Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
-Mức lương từ 20-30 triệu, tùy theo kinh nghiệm và năng lực. Deal trực tiếp khi phỏng vấn.
-Được tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ.
-Thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc.
-Hỗ trợ ăn trưa.
-Tiền gửi xe.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
