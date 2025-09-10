Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH FTB GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH FTB GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Công ty TNHH FTB GROUP
Ngày đăng tuyển: 10/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/10/2025
Công ty TNHH FTB GROUP

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty TNHH FTB GROUP

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 34

- 36 Liễu Giai

- Ba Đình, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Xác định định hướng phát triển tổng thể cho hoạt động kinh doanh, hướng đến việc mở rộng thị phần và tối đa hóa lợi nhuận.
Phân tích thị trường, nhu cầu khách hàng, đối thủ cạnh tranh, xu hướng ngành, v.vv.. nhằm thiết lập mục tiêu kinh doanh và xây dựng chiến lược phù hợp.
Giám sát doanh số, chi phí, công nợ và các chỉ số hiệu suất kinh doanh để đảm bảo mục tiêu được hoàn thành đúng tiến độ.
Phối hợp cùng Giám đốc Marketing định hướng chiến lược tiếp thị phù hợp với mục tiêu kinh doanh.
Lên kế hoạch đào tạo nhân sự nội bộ và phát triển đội ngũ kế thừa cho các vị trí quản lý cấp cao như Leader, Manager.
Phát triển và duy trì quan hệ với các đối tác, khách hàng chiến lược nhằm hỗ trợ việc đạt được mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc Kinh doanh làm về ngành bán lẻ, dược, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng,…
Có kiến thức kinh doanh dày dặn, bài bản về mảng sản phẩm hàng tiêu dùng, dược, mỹ phẩm, sữa. Có kinh nghiệm xây dựng chiến lược kinh doanh trên đa nền tảng
Có kiến thức chắc chắn về các phươngpháp nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Truyền thông, Marketing hoặc các lĩnh vực tương tự.
Có tư duy sáng tạo, đột phá cũngnhư có đầu óc phân tích sắc sảo
Kỹ năng giao tiếp xuất sắc
Thành thạo kỹ năng quản trị mối quan hệ

Tại Công ty TNHH FTB GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:
Lương cứng 25 – 40tr (Deal theo năng lực) + thưởng kpi
Lương điều hành + % lợi nhuận
Làm việc trong văn phòng hiện đại, sạch đẹp, môi trường trẻ trung, năng động, được phát huy tối đa năng lực của bản thân và có lộ trình thăng tiến cụ thể.
Tham gia sự kiện của công ty: Sinh nhật, hiếu, hỉ, Tôn vinh,Teambuilding, du lịch năm…
Được tham gia đầy đủ các chế độ phúc lợi : BHYT/BHXH, hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ lễ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FTB GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH FTB GROUP

Công ty TNHH FTB GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 34-36 phố Liễu Giai - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình -Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

