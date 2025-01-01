Giới thiệu Công Ty TNHH TRực Tuyến Newshop

Slogan: Hành Động - Đổi Mới - Sáng Tạo - Phát Triển I. Giới thiệu công ty Công ty TNHH Trực Tuyến Newshop thành lập năm 2016, ngành nghề kinh doanh chính là phân phối sách online, chuyên sách tham khảo cấp 1, 2, 3, sách luyện thi THPT, sách kỹ năng sống, sách ngoại ngữ, sách quản trị kinh doanh, sách văn học, sách thiếu nhi, sách phong thủy,… văn phòng phẩm, đồ chơi, quà tặng doanh nghiệp và dịch vụ in ấn theo yêu cầu... II. Tầm nhìn và sứ mạng Tầm nhìn: Đến năm 2021, công ty TNHH Trực Tuyến Newshop.vn sẽ trở thành một sàn giao dịch điện tử, nhà phân phối đa ngành hàng uy tín và có vị thế nằm trong TOP 5 tại Việt Nam, trở thành một doanh nghiệp góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy nền kinh tế hiện đại của Việt Nam trên trường quốc tế.