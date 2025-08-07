Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH TRực Tuyến Newshop làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 53/8 Vườn Lài - P.Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

- Làm việc một trong 2 thời gian: ca sáng 8h-12h, ca chiều 1h30-6h30

- Soạn hàng và đóng gói (cụ thể là sách, tranh treo tường, lịch tết, khung ảnh)

- Xuất, nhập hàng hóa vào phần mềm công ty, app trên điện thoại

- Theo dõi, đối chiếu số lượng hàng xuất/nhập kho theo từng ngày/tháng/năm

- Tiến hành kiểm kê, phân loại, sắp xếp và bảo quản hàng hóa trong kho

- Các công việc liên quan đến kho nếu có.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Nam 18 – 35 tuổi đã tốt nghiệp THPT trở lên

- Sử dụng được vi tính văn phòng

- Có kinh nghiệm làm kho, đóng gói, giao nhận, ở quận Tân Phú & các quận lân cận càng tốt

- Tích cực, chủ động, tận tâm và kiên trì trong công việc

- Sức khoẻ tốt, nhanh nhẹn, trung thực

- Làm việc nhóm, có trách nhiệm, cẩn thận

Tại Công Ty TNHH TRực Tuyến Newshop Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập:

Part-Time: 25 - 30K/giờ, có hỗ trợ gửi xe nếu có

- Các chế độ đãi ngộ khác: thưởng lễ/tết,đi du lịch do Công ty tổ chức và các chính sách phúc lợi khác cho nhân viên theo quy định của Công ty.

- Môi trường làm việc ổn định với cơ hội xây dựng sự nghiệp bền vững, lâu dài, đồng nghiệp trẻ trung, năng động.

- Cơ hội học hỏi công nghệ mới trên sàn thương mại điện tử, phát huy tối đa năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TRực Tuyến Newshop

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin