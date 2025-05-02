Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 02/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VƯƠNG

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VƯƠNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tháp A, chung cư Sunrise Riverside, xã Phước Kiển, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch Marketing & Sự kiện theo tháng, quý và năm bao gồm: Kế hoạch tổ chức các sự kiện của Công ty, kế hoạch về sản phẩm dịch vụ, định hướng kênh phân phối và truyền thông cho các sản phẩm của Công ty.
Xây dựng thương hiệu của Công ty để triển khai các hoạt động marketing.
Tổ chức sản xuất các clip, video giới thiệu về Công ty về chiến dịch quảng cáo sản phẩm mới,….
Tham mưu cho BLĐ về chiến lược, chính sách phát triển sản phẩm, dịch vụ và các chương trình gắn kết nội bộ.
Thu thập thông tin và đo lường sự hiểu biết của đội ngũ Kinh doanh, bán hàng đối với sản phẩm, dịch vụ của Công ty cũng như sự hài lòng, phản ứng về các chính sách bán sản phẩm, dịch vụ.
Phối hợp xây dựng, quản lý, phát triển các công cụ truyền thông như website, landing page cho Công ty.
Lập đề xuất kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát hiệu quả các chương trình quảng cáo trên truyền hình, báo in, báo điện tử và marketing kĩ thuật số (digital marketing)
Tổ chức thực hiện và sản xuất các loại ấn phẩm, quà tặng theo chương trình marketing
Tìm kiếm, lựa chọn nhà cung ứng dịch vụ đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo quy định của Công ty.
Liên hệ với các đối tác, cơ quan chức năng và phối hợp với các phòng ban chuyên môn để thực hiện công việc chuyên môn và công việc được giao.
Các yêu cầu công việc khác của BGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành marketing, thương mại, quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Kinh nghiệm: Có 3 - 5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương
Có khả năng phân tích thị trường, phân tích dữ liệu
Có khả năng đọc hiểu chiến lược và lập kế hoạch để hiện thực hoá chiến lược

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thương lượng
Thương lượng
Tham gia BHXH theo quy định và các quyền lợi của công ty.
Lương tháng 13, phép năm, thưởng lễ, tết, sinh nhật hoặc có các đóng góp hữu ích cho sự phát triển của công ty.
Được phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm.
Thường xuyên được tham gia Teambuilding, liên hoan, du lịch cùng công ty.
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Tòa 32C The Golden An Khánh, Hoài Đức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VƯƠNG

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 14a TTN8, Tân Thới Nhất, Quận 12,TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

