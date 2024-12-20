Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 20/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: 255

- 257 Hùng Vương, Thanh Khê ...và 1 địa điểm khác, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm và khai thác nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng tiềm năng.
Liên hệ, tư vấn về các gói dịch vụ mà công ty cung cấp.
Xây dựng chiến lược, lộ trình bán hàng trên các sàn thương mại điện tử phù hợp với sản phẩm mà khách hàng đang kinh doanh.
Chốt deal, hướng dẫn khách hàng thanh toán dịch vụ.
Đảm bảo hiệu suất công việc mà vị trí yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 23 tuổi và tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử,... hoặc các ngành liên quan.
Ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở vị trí Sales/ Telesales/ CSKH.
Có kinh nghiệm trong mảng Công nghệ thông tin, Xuất nhập khẩu, Thương mại điện tử,... là một lợi thế.
YÊU THÍCH KINH DOANH, chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc.
Có laptop cá nhân để thuận tiện cho công việc.
Không ngại khách hàng và tự tin trong giao tiếp trực tiếp.

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gồm: Lương cứng (5-10tr/tháng) + % hoa hồng (up-to 40% tùy theo từng sản phẩm. Tự tin % hoa hồng cao so với thị trường ngành) + thưởng.
Thử việc 100% lương + thưởng . Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ khi ký HĐLĐ chính thức.
Giải thưởng cho nhân viên chốt đơn có doanh thu cao nhất: 5.000.000VNĐ hoặc hiện vật (Macbook, Iphone,...)
Thưởng cho nhân viên kinh doanh có 24 meeting offline/tháng: 2.000.000VNĐ.
Hỗ trợ xe đưa đón, di chuyển cho Nhân viên gặp khách hàng ở xa hoặc đi công tác.
Thưởng tháng, quý, năm.
Thưởng tháng 13, 14.
Phụ cấp gửi xe hàng tháng. Chi phí công tác (xe công ty đưa đón khi cần gặp khách/ grab card chi trả).
15 ngày nghỉ phép năm.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng (review lương 6 tháng/lần, có cơ hội lên Sales Leader khi đạt KPI 3 tháng liên tiếp).
Teambuilding, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 11, Vĩnh Trung Plaza , 255 Hùng Vương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

