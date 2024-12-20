Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 255 - 257 Hùng Vương, Thanh Khê ...và 1 địa điểm khác, Thành phố Biên Hòa

Tìm kiếm và khai thác nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng tiềm năng.

Liên hệ, tư vấn về các gói dịch vụ mà công ty cung cấp.

Xây dựng chiến lược, lộ trình bán hàng trên các sàn thương mại điện tử phù hợp với sản phẩm mà khách hàng đang kinh doanh.

Chốt deal, hướng dẫn khách hàng thanh toán dịch vụ.

Đảm bảo hiệu suất công việc mà vị trí yêu cầu.

Từ 23 tuổi và tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử,... hoặc các ngành liên quan.

Ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở vị trí Sales/ Telesales/ CSKH.

Có kinh nghiệm trong mảng Công nghệ thông tin, Xuất nhập khẩu, Thương mại điện tử,... là một lợi thế.

YÊU THÍCH KINH DOANH, chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc.

Có laptop cá nhân để thuận tiện cho công việc.

Không ngại khách hàng và tự tin trong giao tiếp trực tiếp.

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gồm: Lương cứng (5-10tr/tháng) + % hoa hồng (up-to 40% tùy theo từng sản phẩm. Tự tin % hoa hồng cao so với thị trường ngành) + thưởng.

Thử việc 100% lương + thưởng . Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ khi ký HĐLĐ chính thức.

Giải thưởng cho nhân viên chốt đơn có doanh thu cao nhất: 5.000.000VNĐ hoặc hiện vật (Macbook, Iphone,...)

Thưởng cho nhân viên kinh doanh có 24 meeting offline/tháng: 2.000.000VNĐ.

Hỗ trợ xe đưa đón, di chuyển cho Nhân viên gặp khách hàng ở xa hoặc đi công tác.

Thưởng tháng, quý, năm.

Thưởng tháng 13, 14.

Phụ cấp gửi xe hàng tháng. Chi phí công tác (xe công ty đưa đón khi cần gặp khách/ grab card chi trả).

15 ngày nghỉ phép năm.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng (review lương 6 tháng/lần, có cơ hội lên Sales Leader khi đạt KPI 3 tháng liên tiếp).

Teambuilding, du lịch hàng năm.

