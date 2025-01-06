Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 17 Triệu

Mức lương Từ 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: thỏa thuận tùy năng lực (17 Triệu ở cấp bậc nhỏ nhất, và tăng dần khi lên level) · Cơ hội thăng tiến vị trí quản lý cao cấp với mức hấp dẫn hơn · Chế độ BHXH, BHYT, BHTN... theo luật lao động hiện hành · Du lịch hàng năm, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Từ 17 Triệu

· Nắm vững kỹ thuật bán hàng từ Telesale đến Direct Sale,...

· Biết cách quản lý và push sales đa kênh : Telesales, Inbox check, Market sales,....

· Làm việc với Marketing và Production để hiểu rõ được tính năng và sản phẩm

· Training và dẫn dắt, truyền lửa cho các thành viên trong nhóm

· Update sales script thường xuyên để hấp dẫn nhiều khách hàng tiềm năng hơn.

· Xây dựng process và cách quản lý của cho toàn bộ team Sales.

· Hướng dẫn, theo dõi và đánh giá các bạn team member.

· Thiết kế các chương trình chạy sales khác nhau (workshop,digital marketing,physical store visit, market sales,...) để đạt KPI của tháng/ Quý/ Năm.

Với Mức Lương Từ 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí Sale leader tại các công ty phần mềm, website, thương mại điện tử hoặc các ngành liên quan.

· Từng dẫn dắt đội ngũ nhân viên kinh doanh từ 10 người trở lên

· Đam mê trong lĩnh vực kinh doanh, có kinh nghiệm hay hiểu biết về thương mại điện tử là một lợi thế.

· Chịu được áp lực công việc.

· Tự tin vào khả năng giao tiếp của bản thân mình

· Có khả năng set up, build team và khai thác thông tin khách hàng đa kênh.

· Có máy tính cá nhân để làm việc.

· Bước đầu nhận job cần chốt được 1 đơn hàng, sau đó đội ngũ HR của công ty sẽ support để build team.

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 17 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.