Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Mức lương cứng khởi điểm từ 17.000.000 + Hoa hồng + Thưởng Được phát triển và xây team sale theo năng lực không giới hạn Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động. Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ. Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực phần mềm.

Thực hiện và quản lý các cuộc gọi, email, và gặp gỡ trực tiếp khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Quản lý và phát triển đội ngũ team sale

Phân tích nhu cầu của khách hàng và đề xuất giải pháp phần mềm phù hợp.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing online/offline để quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Thường xuyên cập nhật thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng công nghệ mới.

Chăm sóc khách hàng hiện tại, duy trì mối quan hệ tốt và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ kinh doanh.

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm trưởng nhóm/ trưởng phòng Kinh doanh

Nắm vững các kỹ năng bán hàng, đàm phán và thuyết phục khách hàng.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt và khả năng làm việc độc lập cũng như nhóm.

Khả năng làm việc dưới áp lực cao và đạt được mục tiêu doanh số.

Có khả năng sử dụng các công cụ tìm kiếm khách hàng và quản lý khách hàng (CRM).

Có kiến thức cơ bản về thị trường phần mềm và các sản phẩm công nghệ.

Tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo và cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 17 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng: 17 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

