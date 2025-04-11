Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Số 491 đường Mê Linh, Phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên ...và 3 địa điểm khác, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tìm kiếm, tư vấn, giải đáp thắc mắc, giới thiệu các chương trình học phù hợp và thuyết phục học viên/phụ huynh đăng ký tham gia học tập (Khóa học tiếng anh IELTS online & offline)
Tư vấn thông tin đúng, đủ, chương trình học phù hợp theo nhu cầu khách hàng và tiêu chuẩn của Công ty
Thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ phù hợp.
Phối hợp với phòng/ bộ phận liên quan để triển khai các chiến dịch quảng bá, thu hút khách hàng.
Tham gia tổ chức sự kiện, hội thảo, hoạt động ngoại khóa tại các trường học nhằm giới thiệu khóa học.
Đồng hành, chăm sóc và hỗ trợ học viên ở các giai đoạn trước, trong và sau bán hàng.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Tốt nghiệp tại các trường Trung cấp/Cao đẳng/Đại học khối ngành: Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính, Marketing,.... hoặc đã từng có kinh Sales/ Telesales/ CSKH trước đó là 1 lợi thế
Yêu thích công việc tư vấn, chăm sóc khách hàng.
Giọng nói chuẩn. Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, ưu tiên những bạn đạt được thành tích trong công việc
Chịu được áp lực tốt, kiên trì, cầu tiến
Sẵn sàng cống hiến hết mình để có mức thu nhập bứt phá

Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình: 15.000.000 VNĐ - 25.000.000 VNĐ/tháng (Lương cứng Từ 6.000.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ + thưởng KPIs (6%- 10% doanh số )
Được hỗ trợ và đồng hành trong mọi công việc
Được đào tạo các quy trình làm việc, phương pháp làm việc từ phòng Online, người phụ trách hướng dẫn.
Tìm hiểu, trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ, hội nhóm, sự kiện tại Edutalk
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được học hỏi phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng mềm thông qua các chương trình đào tạo, hoạt động của công ty, văn phòng.
Huấn luyện trực tiếp bởi Ban lãnh đạo Văn phòng khi đạt chỉ tiêu.
Nhận trái phiếu chuyển đổi doanh nghiệp theo Chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

