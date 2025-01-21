Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty cổ phần Misa làm việc tại Cần Thơ thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: Bảo hiểm, Nghỉ lễ, thưởng lễ Tết,..., Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- MISA AMIS:

- MISA AMIS Kế toán:

- MISA meInvoice:

- MISA CukCuk:

Công việc của Business Development tại MISA sẽ làm gì?

Tìm kiếm các cơ hội bán hàng dựa trên tệp khách hàng công ty cung cấp, Hội thảo, Mạng xã hội, Website, các kênh Affiliate, Mối quan hệ với khách hàng cũ...

Tiếp cận và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng tiềm năng thông qua điện thoại, email hay gặp gỡ trực tiếp

Demo online/trực tiếp và tư vấn giải pháp phù hợp cho khách hàng

Báo giá, đàm phán và thống nhất phương án triển khai với khách hàng

Quy trình tuyển dụng:

Vòng 1: Phỏng vấn trực tiếp

Vòng 2: Khóa huấn luyện Professional Sales

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 21 đến 30 tuổi

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kinh tế: Quản trị kinh doanh, Marketing, Quản trị nhân lực, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Khách sạn - Du lịch...

Ứng viên có kinh nghiệm: ưu tiên kinh doanh trong lĩnh vực phần mềm, tài chính, bảo hiểm,...

Ứng viên chưa có kinh nghiệm: ưu tiên tham gia tích cực các hoạt động trên trường/ lớp/ hoạt động xã hội

Tại Công ty cổ phần Misa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng: 6 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Misa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin