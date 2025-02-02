Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: thưởng thêm 2,000,000đ / tháng Có xe đưa nhân viên đi gặp khách hàng ở xa hoặc book xe công nghệ Được đóng BHXH, BHYT đầy đủ Year end party, Team building,... Các ứng viên tại TPHCM được cung cấp laptop, tai nghe, máy tính, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 10 Triệu
Tìm kiếm khách hàng theo sự hướng dẫn của leader
Liên hệ, khảo sát nhu cầu và thực hiện thiết lập cuộc hẹn
Thực hiện cuộc gặp với khách hàng (còn được gọi là demo), mỗi cuộc gặp trên 20 phút là đạt yêu cầu.
Thực hiện việc chăm sóc khách hàng, follow khách hàng và kí kết hợp đồng
Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết tìm kiếm khách hàng trên đa nền tảng
Niềm nở, chịu khó, có mindset làm việc tích cực
Kiên trì, biết cách chăm sóc khách hàng
Giao tiếp tốt, thuyết phục khách hàng tốt
Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7.5 - 10 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
