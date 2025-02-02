Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 10 Triệu

Mức lương 5 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: thưởng thêm 2,000,000đ / tháng Có xe đưa nhân viên đi gặp khách hàng ở xa hoặc book xe công nghệ Được đóng BHXH, BHYT đầy đủ Year end party, Team building,... Các ứng viên tại TPHCM được cung cấp laptop, tai nghe, máy tính, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Tìm kiếm khách hàng theo sự hướng dẫn của leader

Liên hệ, khảo sát nhu cầu và thực hiện thiết lập cuộc hẹn

Thực hiện cuộc gặp với khách hàng (còn được gọi là demo), mỗi cuộc gặp trên 20 phút là đạt yêu cầu.

Thực hiện việc chăm sóc khách hàng, follow khách hàng và kí kết hợp đồng

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm sale từ 6 tháng - 1 năm

Biết tìm kiếm khách hàng trên đa nền tảng

Niềm nở, chịu khó, có mindset làm việc tích cực

Kiên trì, biết cách chăm sóc khách hàng

Giao tiếp tốt, thuyết phục khách hàng tốt

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 5 triệu VND - 10 triệu VND

Lương cứng: 7.5 - 10 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

