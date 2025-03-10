Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần sân gôn Bà Nà Suối Mơ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng, Huyện Hòa Vang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Thực hiện điều phối việc các hoạt động và các thông tin đặt chỗ theo nhóm tại sân gôn.

Kịp thời trả lời điện thoại và yêu cầu của khách hàng trên cương vị là đại diện của bộ phận kinh doanh với tác phong chuyên nghiệp.

Đảm bảo dữ liệu của sân gôn được cập nhật thường xuyên để bảo đảm việc triên khai công việc hiệu quả theo kế hoạch.

Đảm bảo quy trình lưu thông hồ sơ thường xuyên qua các nhân sự bộ phận kinh doanh bao gồm thư phê duyệt, kế hoạch triển khai và chữ ký, đảm bảo các hồi đáp khẩn cấp và yêu cầu thông tin qua điện thoại được ưu tiên theo dõi.

Phối hợp với Trưởng phòng kinh doanh đảm bảo số liệu chính xác về số lượng các tài liệu quảng cáo và tặng phẩm, tiến hành đặt hàng thêm nếu cần thiết để đảm bảo nguồn cung.

Chuẩn bị hợp đồng và tiến hành lưu trữ các hồ sơ điện tử cập nhật bao gồm các mức giá đã thương lượng, mức giá hợp đồng và các thông tin khác liên quan đến mức giá. Đảm bảo cập nhật thông tin mới nhất về mức giá cho Bộ phận đặt gôn, Điều hành gôn và các BP khác.

Phối hợp với Trưởng phòng kinh doanh làm việc với các khách hàng tiềm năng do Trưởng phòng kinh doanh hoặc Giám đốc Kinh doanh và tiếp thị cung cấp.

Theo dõi thường xuyên và điều phối việc đặt gôn từ các Công ty / Đại lý lữ hành và cung cấp các thông tin phản hồi kịp thời khi cần thiết.

Giải quyết thắc mắc của các khách hàng khối doanh nghiệp và công ty lữ hành, đảm bảo việc đặt gôn phải đi kèm với bản đề nghị và hợp đồng.

Lên kế hoạch và phối hợp với khách hàng khối doanh nghiệp, công ty lữ hành và bộ phận ẩm thực để đảm bảo hoạt động hiệu quả theo chức năng của mỗi bên.

Yêu Cầu Công Việc

Khả năng đảm nhận nhiều nhiệm vụ và quản lý thời gian hiệu quả.

Kỹ năng tổ chức công việc tốt và hoàn thành công việc đúng thời hạn.

Kỹ năng giao tiếp nói và viết tốt bằng tiếng Anh/ Tiếng Việt.

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng hoặc bằng cử nhân trở lên, và/hoặc có kinh nghiệm từ 1-2 năm trở lên trong lĩnh vực kinh doanh.

Kỹ năng toán học cơ bản và khả năng đọc hiểu, phân tích và hỗ trợ việc chuẩn bị bảng tính / bảng excel liên quan đến doanh số bán hàng.

Khả năng tiếp thu nhanh các phần mềm và hệ thống.

Tại Công ty cổ phần sân gôn Bà Nà Suối Mơ Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm Suncare của tập đoàn Sungroup

Hỗ trợ bữa ăn trong ca và xe đưa đón

Môi trường thân thiện

Cơ hội phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần sân gôn Bà Nà Suối Mơ

