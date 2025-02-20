Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SEODO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 23 Trường Thi 1, Phường Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Quận Hải Châu

Tuyển dụng

Xác định nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban.

Lập kế hoạch tuyển dụng theo tháng/quý/năm.

Thực hiện tuyển dụng các vị trí phát sinh hoặc theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Quản lý, chăm sóc các kênh tuyển dụng và hệ sinh thái nhân sự của công ty.

Thực hiện thủ tục tiếp nhận nhân viên mới.

2. Đào tạo

Tổ chức tiếp đón và đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.

Theo dõi, hỗ trợ nhân viên trong suốt thời gian thử việc.

Phối hợp với các phòng ban để đánh giá thử việc.

Quản lý và tổ chức các hoạt động đào tạo nội bộ.

Lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện nội bộ nhằm gắn kết nhân sự.

Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Nhân sự, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh..v..v

Kinh nghiệm từ 1,5 năm với các vị trí tuyển dụng và đào tạo

Kiến thức về cách tìm kiếm và sàng lọc ứng viên

Kỹ năng đánh giá hồ sơ, phỏng vấn và nhận diện ứng viên phù hợp.

Hiểu biết về thương hiệu tuyển dụng

Hiểu về các kênh tuyển dụng và cách tối ưu hiệu quả tuyển dụng

1.Chế độ chung

Đóng tất cả các loại bảo hiểm (BHYT, BHXH...) theo quy định nhà nước

Phụ cấp xa nhà, công tác

Chế độ thưởng lễ, Tết, lương tháng 13 đầy đủ

Chế độ nghỉ mát, team building 1 năm /1 lần

Xét duyệt tăng lương 3 tháng/lần

2.Tài chính

Thu nhập: Từ 7.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ, thời gian thăng tiến nhanh dựa vào năng lực

Thưởng tháng, quý, năm & kết quả đánh của cấp trên

3.Phát triển

Xét thăng tiến lên vị trí hoặc cấp bậc cao hơn 6 tháng/lần

Tham gia hơn 50 Module đào tạo nội bộ liên quan tại công ty

Được tài trợ các khóa học (có phí) bên ngoài để phát triển năng lực

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động và sáng tạo

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp: Công ty hoạt động theo mô hình quản trị OKRs, quy trình Giao – Nhận việc cụ thể

