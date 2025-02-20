Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SEODO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SEODO
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SEODO

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SEODO

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 23 Trường Thi 1, Phường Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tuyển dụng
Xác định nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban.
Lập kế hoạch tuyển dụng theo tháng/quý/năm.
Thực hiện tuyển dụng các vị trí phát sinh hoặc theo kế hoạch đã được phê duyệt.
Quản lý, chăm sóc các kênh tuyển dụng và hệ sinh thái nhân sự của công ty.
Thực hiện thủ tục tiếp nhận nhân viên mới.
2. Đào tạo
Tổ chức tiếp đón và đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.
Theo dõi, hỗ trợ nhân viên trong suốt thời gian thử việc.
Phối hợp với các phòng ban để đánh giá thử việc.
Quản lý và tổ chức các hoạt động đào tạo nội bộ.
Lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện nội bộ nhằm gắn kết nhân sự.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Nhân sự, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh..v..v
Kinh nghiệm từ 1,5 năm với các vị trí tuyển dụng và đào tạo
Kiến thức về cách tìm kiếm và sàng lọc ứng viên
Kỹ năng đánh giá hồ sơ, phỏng vấn và nhận diện ứng viên phù hợp.
Hiểu biết về thương hiệu tuyển dụng
Hiểu về các kênh tuyển dụng và cách tối ưu hiệu quả tuyển dụng

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SEODO Thì Được Hưởng Những Gì

1.Chế độ chung
Đóng tất cả các loại bảo hiểm (BHYT, BHXH...) theo quy định nhà nước
Phụ cấp xa nhà, công tác
Chế độ thưởng lễ, Tết, lương tháng 13 đầy đủ
Chế độ nghỉ mát, team building 1 năm /1 lần
Xét duyệt tăng lương 3 tháng/lần
2.Tài chính
Thu nhập: Từ 7.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ, thời gian thăng tiến nhanh dựa vào năng lực
Thưởng tháng, quý, năm & kết quả đánh của cấp trên
3.Phát triển
Xét thăng tiến lên vị trí hoặc cấp bậc cao hơn 6 tháng/lần
Tham gia hơn 50 Module đào tạo nội bộ liên quan tại công ty
Được tài trợ các khóa học (có phí) bên ngoài để phát triển năng lực
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động và sáng tạo
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp: Công ty hoạt động theo mô hình quản trị OKRs, quy trình Giao – Nhận việc cụ thể

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SEODO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SEODO

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SEODO

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

