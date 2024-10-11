Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hải Thành làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hải Thành làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu

Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hải Thành
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hải Thành

Kỹ sư hiện trường

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hải Thành

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Hải Phòng

- Hải Dương

- Quảng Ninh ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

• Triển khai bản vẽ thi công cho thầu phụ, tổ đội thi công trực tiếp;
• Lập biện pháp, tiến độ thi công; bóc tách, dự trù vật tư, lập kế hoạch sử dụng nhân lực, vật tư, máy móc thiết bị;
• Tổ chức và tham gia giám sát thực hiện thi công tại công trường;
• Chủ động làm việc với Tư vấn, Chủ đầu tư;

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành Xây dựng
• Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm
• Sử dụng thành thạo autocad, excel, word;
• Có khả năng làm hồ sơ – khối lượng thanh toán, sử dụng phần mềm project là lợi thế;
• Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực.

Tại Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hải Thành Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương từ 12 - 18 triệu/tháng
• Các chế độ BHYT, BHXH theo quy định của Luật lao động;
• Được Công ty chi trả tiền đi lại, nhà ở trong quá trình thi công;
• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội phát triển tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hải Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hải Thành

Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hải Thành

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 126 Hoàng Ngọc Phách, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-hien-truong-thu-nhap-12-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-hai-phong-job210648
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Hạn nộp: 21/09/2025
Quảng Ninh Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển Đô thị Eudora
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty TNHH Phát triển Đô thị Eudora làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phát triển Đô thị Eudora
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH làm việc tại Hà Nam thu nhập 17 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Vĩnh Phúc Bắc Ninh Còn 2 ngày để ứng tuyển 17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Hải Phòng Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Vĩnh Phúc Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Hà Nam Phú Thọ Thái Nguyên Hòa Bình Bắc Ninh Bắc Giang Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 11 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán kho BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán thanh toán BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Z-Ton International Vina làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Hạn nộp: 04/10/2025
Hải Phòng Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 17 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 17 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Hạn nộp: 23/09/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Hà Nội Thái Bình Ninh Bình Đồng Nai Còn 10 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 17 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 296 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 296 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHIM VÀ TRUYỀN THÔNG ỐC SÊN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PHIM VÀ TRUYỀN THÔNG ỐC SÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHIM VÀ TRUYỀN THÔNG ỐC SÊN
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Hạn nộp: 21/09/2025
Quảng Ninh Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển Đô thị Eudora
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty TNHH Phát triển Đô thị Eudora làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phát triển Đô thị Eudora
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH làm việc tại Hà Nam thu nhập 17 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Vĩnh Phúc Bắc Ninh Còn 2 ngày để ứng tuyển 17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Hải Phòng Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Vĩnh Phúc Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Hà Nam Phú Thọ Thái Nguyên Hòa Bình Bắc Ninh Bắc Giang Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG DATA
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 11 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Toàn Phát
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hải Thành làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hải Thành
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HỢP LỰC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HỢP LỰC
9 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ POLYME NGỌC DIỆP
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC Pro Company làm việc tại Hòa Bình thu nhập 13 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC Pro Company
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường TDI E&C làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD TDI E&C
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Kỹ Thuật VNCN E&C (VNCN E&C) làm việc tại Hòa Bình thu nhập 500 - 1,000 USD Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Kỹ Thuật VNCN E&C (VNCN E&C)
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Điện và Xây Dựng Nam Việt làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Điện và Xây Dựng Nam Việt
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SẢN XUẤT & XÂY DỰNG ĐỨC BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SẢN XUẤT & XÂY DỰNG ĐỨC BẢO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KIẾN TRÚC NHÀ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 16 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ KIẾN TRÚC NHÀ VIỆT
Tới 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Cọc Và Xây Dựng FECON làm việc tại Hải Phòng thu nhập 600 - 900 USD Công Ty Cổ Phần Cọc Và Xây Dựng FECON
600 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Hà Phương làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 17 Triệu Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Hà Phương
10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu âu
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Chi Nhánh Thành Phố Hải Phòng Công Ty Cổ Phần Giao Nhận WIN WIN làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Chi Nhánh Thành Phố Hải Phòng Công Ty Cổ Phần Giao Nhận WIN WIN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 15 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ CẢNH QUAN CÂY XANH QUYỀN THẮNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ CẢNH QUAN CÂY XANH QUYỀN THẮNG
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GDC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GDC
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu JobsGO Recruit
14 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SOLTECH VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SOLTECH VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH THÉP SAKURA làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH THÉP SAKURA
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty TNHH Tranh Minh Quân làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Tranh Minh Quân
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY LẮP VĨNH HƯNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY LẮP VĨNH HƯNG
16 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH làm việc tại Hà Nam thu nhập 17 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm