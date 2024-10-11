Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hải Thành làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hải Thành
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng:
- Hải Phòng
- Hải Dương
- Quảng Ninh ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
• Triển khai bản vẽ thi công cho thầu phụ, tổ đội thi công trực tiếp;
• Lập biện pháp, tiến độ thi công; bóc tách, dự trù vật tư, lập kế hoạch sử dụng nhân lực, vật tư, máy móc thiết bị;
• Tổ chức và tham gia giám sát thực hiện thi công tại công trường;
• Chủ động làm việc với Tư vấn, Chủ đầu tư;
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành Xây dựng
• Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm
• Sử dụng thành thạo autocad, excel, word;
• Có khả năng làm hồ sơ – khối lượng thanh toán, sử dụng phần mềm project là lợi thế;
• Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực.
Tại Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hải Thành Thì Được Hưởng Những Gì
• Mức lương từ 12 - 18 triệu/tháng
• Các chế độ BHYT, BHXH theo quy định của Luật lao động;
• Được Công ty chi trả tiền đi lại, nhà ở trong quá trình thi công;
• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội phát triển tốt.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Hải Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
