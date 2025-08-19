Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Kosy Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Kosy Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Kosy Pro Company
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
Kosy Pro Company

Kỹ sư cấp thoát nước

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cấp thoát nước Tại Kosy Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, tòa nhà hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia khảo sát hiện trạng công trình, phân tích, đánh giá hiện trạng;
- Triển khai bản vẽ kỹ thuật chi tiết cấp thoát nước, PCCC dựa trên mặt bằng;
- Bóc tách khối lượng liên quan đến hạng mục, lập đề nghị vật tư, nhân công cho dự án;
- Trực tiếp thực hiện quá trình giám sát nhà thầu thi công hạng mục cấp thoát nước, đảm bảo
quá trình thi công diễn ra an toàn, đạt chất lượng và tiến độ;
- Làm việc cùng chủ trì thiết kế để kiểm soát, tổng hợp hồ sơ các bộ môn;
- Phối hợp làm việc cùng nhóm dự án và các bộ phận kỹ thuật khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường Đại học ngành cấp thoát nước;
- Nắm vững nguyên lý thiết kế và cấu tạo chi tiết, kỹ thuật, vật liệu, tiến độ;
- Thành thạo các phần mềm thiết kế: Auto cad;
- Chịu được áp lực công việc, có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt;
- Có kiến thức, kinh nghiệm sự hiểu biết các biện pháp thi công với những ý tưởng thiết kế đưa ra;
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ;
- Kỹ năng thuyết trình, đàm phán, bảo vệ phương án tốt.

Tại Kosy Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương theo năng lực và thưởng theo hiệu quả công việc;
Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp điện thoại
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của luật lao động
Du lịch tối thiểu 1 lần/năm trong nước hoặc nước ngoài (company trip)
Tham gia Teambuilding 1 lần/năm, quà sinh nhật.
Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kosy Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Kosy Pro Company

Kosy Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

