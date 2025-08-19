Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Kosy Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, tòa nhà hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước

- Tham gia khảo sát hiện trạng công trình, phân tích, đánh giá hiện trạng;

- Triển khai bản vẽ kỹ thuật chi tiết cấp thoát nước, PCCC dựa trên mặt bằng;

- Bóc tách khối lượng liên quan đến hạng mục, lập đề nghị vật tư, nhân công cho dự án;

- Trực tiếp thực hiện quá trình giám sát nhà thầu thi công hạng mục cấp thoát nước, đảm bảo

quá trình thi công diễn ra an toàn, đạt chất lượng và tiến độ;

- Làm việc cùng chủ trì thiết kế để kiểm soát, tổng hợp hồ sơ các bộ môn;

- Phối hợp làm việc cùng nhóm dự án và các bộ phận kỹ thuật khác.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp các trường Đại học ngành cấp thoát nước;

- Nắm vững nguyên lý thiết kế và cấu tạo chi tiết, kỹ thuật, vật liệu, tiến độ;

- Thành thạo các phần mềm thiết kế: Auto cad;

- Chịu được áp lực công việc, có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt;

- Có kiến thức, kinh nghiệm sự hiểu biết các biện pháp thi công với những ý tưởng thiết kế đưa ra;

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ;

- Kỹ năng thuyết trình, đàm phán, bảo vệ phương án tốt.

Tại Kosy Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương theo năng lực và thưởng theo hiệu quả công việc;

Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp điện thoại

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của luật lao động

Du lịch tối thiểu 1 lần/năm trong nước hoặc nước ngoài (company trip)

Tham gia Teambuilding 1 lần/năm, quà sinh nhật.

Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kosy Pro Company

