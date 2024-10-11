Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 677/1 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Cấu hình và quản trí hệ thống mạng, camera, email server nội bộ của công ty.

Quản lý, theo dõi hệ thống thông tin, tài liệu, trang thiết bị kỹ thuật,... Khi có sự cố xảy ra kịp thời đề xuất biện pháp khắc phục và sửa chữa.

Quản trị hệ thống phần mềm gọi điện, phần mềm làm việc của công ty và kịp thời hỗ trợ khi phát sinh nhu cầu hoặc sự cố xảy ra.

Quản lý máy móc văn phòng bao gồm máy tính, máy photocopy,... Cài đặt, sửa chữa phần mềm khi hỏng hóc.

Các nhiệm vụ khác được giao từ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành liên quan

Có tối thiếu 02 năm ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong môi trường BĐS

Am hiểu về hệ thống mạng, kỹ thuật phần mềm

Chủ động, nhiệt tình trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB thỏa thuận theo năng lực

Được làm việc tại môi trường trẻ trung, năng động và gắng bó lâu dài

Được ký hết HĐLĐ và hưởng các chế độ theo luật

Được hưởng các chế độ khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin