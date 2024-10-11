Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 677/1 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Cấu hình và quản trí hệ thống mạng, camera, email server nội bộ của công ty.
Quản lý, theo dõi hệ thống thông tin, tài liệu, trang thiết bị kỹ thuật,... Khi có sự cố xảy ra kịp thời đề xuất biện pháp khắc phục và sửa chữa.
Quản trị hệ thống phần mềm gọi điện, phần mềm làm việc của công ty và kịp thời hỗ trợ khi phát sinh nhu cầu hoặc sự cố xảy ra.
Quản lý máy móc văn phòng bao gồm máy tính, máy photocopy,... Cài đặt, sửa chữa phần mềm khi hỏng hóc.
Các nhiệm vụ khác được giao từ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành liên quan
Có tối thiếu 02 năm ở vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong môi trường BĐS
Am hiểu về hệ thống mạng, kỹ thuật phần mềm
Chủ động, nhiệt tình trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB thỏa thuận theo năng lực
Được làm việc tại môi trường trẻ trung, năng động và gắng bó lâu dài
Được ký hết HĐLĐ và hưởng các chế độ theo luật
Được hưởng các chế độ khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 667/1 Điện Biên Phủ, P25, Bình Thạnh, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

