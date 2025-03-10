Tuyển Bác sĩ nội khoa CÔNG TY TNHH NHA KHOA NICE SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 306 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Bác sĩ nội khoa Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhu cầu mở rộng, nha khoa quận Phú Nhuận cần tuyển thêm 3 điều trị tổng quát :

Yêu cầu :

Kinh nghiệm từ 2 năm

Làm tốt các thủ thuật chữa tuỷ, bọc sứ, PHTL, tiểu phẫu

Ham học hỏi, nhanh nhẹn, có khả năng đứng ghế

Quyền lợi :

Được làm việc, và học hỏi với Bác Sĩ trưởng khoa chuyên implant, và sứ thẩm mỹ

Môi trường hoà đồng, năng động - trẻ trung

Là nhà khoa lâu đời nên uy tín và lượng khách ổn định

Thu nhập hấp dẫn ( lương cứng và % doanh thu tuỳ theo năng lực )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA NICE SMILE

