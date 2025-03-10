Tuyển Bác sĩ nội khoa CÔNG TY TNHH NHA KHOA NICE SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ nội khoa Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA NICE SMILE
- Hồ Chí Minh:
- 306 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Bác sĩ nội khoa Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhu cầu mở rộng, nha khoa quận Phú Nhuận cần tuyển thêm 3 điều trị tổng quát :
Yêu cầu :
Kinh nghiệm từ 2 năm
Làm tốt các thủ thuật chữa tuỷ, bọc sứ, PHTL, tiểu phẫu
Ham học hỏi, nhanh nhẹn, có khả năng đứng ghế
Quyền lợi :
Được làm việc, và học hỏi với Bác Sĩ trưởng khoa chuyên implant, và sứ thẩm mỹ
Môi trường hoà đồng, năng động - trẻ trung
Là nhà khoa lâu đời nên uy tín và lượng khách ổn định
Thu nhập hấp dẫn ( lương cứng và % doanh thu tuỳ theo năng lực )
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA NICE SMILE
