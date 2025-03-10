Tuyển Bác sĩ nội khoa CÔNG TY TNHH NHA KHOA NICE SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH NHA KHOA NICE SMILE
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH NHA KHOA NICE SMILE

Bác sĩ nội khoa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ nội khoa Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA NICE SMILE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 306 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Bác sĩ nội khoa Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhu cầu mở rộng, nha khoa quận Phú Nhuận cần tuyển thêm 3 điều trị tổng quát :
Yêu cầu :
Kinh nghiệm từ 2 năm
Làm tốt các thủ thuật chữa tuỷ, bọc sứ, PHTL, tiểu phẫu
Ham học hỏi, nhanh nhẹn, có khả năng đứng ghế
Quyền lợi :
Được làm việc, và học hỏi với Bác Sĩ trưởng khoa chuyên implant, và sứ thẩm mỹ
Môi trường hoà đồng, năng động - trẻ trung
Là nhà khoa lâu đời nên uy tín và lượng khách ổn định
Thu nhập hấp dẫn ( lương cứng và % doanh thu tuỳ theo năng lực )

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có Chứng chỉ hành nghề
Kinh nghiệm từ 2 năm
Làm tốt các thủ thuật chữa tuỷ, bọc sứ, PHTL, tiểu phẫu
Ham học hỏi, nhanh nhẹn, có khả năng đứng ghế

Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA NICE SMILE Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc, và học hỏi với Bác Sĩ trưởng khoa chuyên implant, và sứ thẩm mỹ
Môi trường hoà đồng, năng động - trẻ trung
Là nhà khoa lâu đời nên uy tín và lượng khách ổn định
Thu nhập hấp dẫn ( lương cứng và % doanh thu tuỳ theo năng lực )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA NICE SMILE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NHA KHOA NICE SMILE

CÔNG TY TNHH NHA KHOA NICE SMILE

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hồ Chí Minh

