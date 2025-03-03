Tuyển Bác sĩ nội khoa Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu

Tuyển Bác sĩ nội khoa Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu

Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2025
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Bác sĩ nội khoa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ nội khoa Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Mức lương
40 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 60A, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Bác sĩ nội khoa Với Mức Lương 40 - 60 Triệu

- Phụ trách công việc tư vấn dinh dưỡng cho khách phù hợp với cơ thể
- Cung cấp các chế độ dinh dưỡng cho các đối tượng gặp phải các tình trạng bệnh như sau: béo phì, thừa cân, các bệnh về rối loạn chuyển hóa,...
- Thiết kế phác đồ giảm cân cá nhân hóa, kết hợp dinh dưỡng; tư vấn đưa ra giải pháp về dinh dưỡng, giải thích những vấn đề về dinh dưỡng cho khách hàng.
- Đánh giá về chỉ số cân nặng, sức khỏe cho khách hàng
- Xây dựng kiến thức, phác đồ dinh dưỡng, thực đơn, chế độ ăn uống cho khách hàng
- Đảm bảo và chịu trách nhiệm về sự chính xác và kịp thời của các thông tin trên hệ thống.
- Hỗ trợ các công việc liên quan theo chuyên môn.

Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành về Dinh dưỡng học, Y, Dược, Công nghiệp thực phẩm
hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
- Có chứng chỉ hành ngề
- Lịch sự, trung thực, ân cần và có tinh thần trách nhiệm
- Giao tiếp khéo léo có khả năng tư vấn tốt cho khách hàng
- Đảm bảo tính bảo mật của bệnh nhân/khách hàng

Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Đảm bảo thu nhập: 40tr/tháng trở lên (Tuỳ theo năng lực)
- Phụ cấp ăn trưa, ăn xế (theo suất ăn công ty)
- BHXH và phép năm đầy đủ
- Thưởng lương tháng 13++
- Thưởng lễ, tết và sinh nhật cá nhân
- Xét duyệt tăng lương hằng năm
- Du lịch 05 sao hằng năm cùng Công ty
- Môi trường làm việc cao cấp, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 19 Điện Biên Phủ, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

