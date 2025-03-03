Tuyển Bác sĩ nội khoa Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu

Mức lương 40 - 60 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 60A, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Bác sĩ nội khoa Với Mức Lương 40 - 60 Triệu

- Phụ trách công việc tư vấn dinh dưỡng cho khách phù hợp với cơ thể

- Cung cấp các chế độ dinh dưỡng cho các đối tượng gặp phải các tình trạng bệnh như sau: béo phì, thừa cân, các bệnh về rối loạn chuyển hóa,...

- Thiết kế phác đồ giảm cân cá nhân hóa, kết hợp dinh dưỡng; tư vấn đưa ra giải pháp về dinh dưỡng, giải thích những vấn đề về dinh dưỡng cho khách hàng.

- Đánh giá về chỉ số cân nặng, sức khỏe cho khách hàng

- Xây dựng kiến thức, phác đồ dinh dưỡng, thực đơn, chế độ ăn uống cho khách hàng

- Đảm bảo và chịu trách nhiệm về sự chính xác và kịp thời của các thông tin trên hệ thống.

- Hỗ trợ các công việc liên quan theo chuyên môn.

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành về Dinh dưỡng học, Y, Dược, Công nghiệp thực phẩm

hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

- Có chứng chỉ hành ngề

- Lịch sự, trung thực, ân cần và có tinh thần trách nhiệm

- Giao tiếp khéo léo có khả năng tư vấn tốt cho khách hàng

- Đảm bảo tính bảo mật của bệnh nhân/khách hàng

Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Đảm bảo thu nhập: 40tr/tháng trở lên (Tuỳ theo năng lực)

- Phụ cấp ăn trưa, ăn xế (theo suất ăn công ty)

- BHXH và phép năm đầy đủ

- Thưởng lương tháng 13++

- Thưởng lễ, tết và sinh nhật cá nhân

- Xét duyệt tăng lương hằng năm

- Du lịch 05 sao hằng năm cùng Công ty

- Môi trường làm việc cao cấp, chuyên nghiệp

