Tuyển Bác sĩ nội khoa CÔNG TY TNHH MTV VIỆN GÚT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 13A HỒNG HÀ, PHƯỜNG 02, QUẬN TÂN BÌNH, TP HCM, Tân Bình

· Khám và Chẩn đoán: Thăm khám, đánh giá triệu chứng, đưa ra chẩn đoán ban đầu và yêu cầu xét nghiệm.

· Điều trị và Kê đơn: Đề xuất phác đồ điều trị, kê đơn thuốc, theo dõi và điều chỉnh khi cần.

· Tư vấn Sức khỏe: Tư vấn về phòng ngừa bệnh, chế độ ăn uống, và lối sống lành mạnh.

· Theo dõi và Tái khám: Theo dõi tiến trình điều trị và cập nhật hồ sơ y tế.

· Phối hợp Chuyên khoa: Liên hệ và phối hợp với các chuyên khoa khác khi cần.

· Quản lý Hồ sơ: Duy trì và bảo mật hồ sơ bệnh án theo quy định.

· Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công

Bậc đào tạo Chuyên khoa 1 hệ Nội

Có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Chưa đăng ký hành nghề trong khung giờ làm việc của PK (Thứ 2 đến thứ 7; từ 7h00 đến 16h30)

Có kiến thức chuyên môn vững vàng về các bệnh lý nội khoa

Kỹ năng giao tiếp và ứng xử tốt với bệnh nhân và đồng nghiệp

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Sẵn sàng học hỏi, cập nhật kiến thức y khoa mới

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH MTV VIỆN GÚT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc giờ hành chính, không tăng ca, không trực đêm

- Bảo hiểm xã hội

- Cơm trưa tại Công ty

- Thưởng tháng 13, các ngày lễ, ngày thành lập

- Các khoản hỗ trợ hiếu hỷ, quà sinh nhật

- Tiệc vui chơi, du lịch hàng năm

- Đồng phục, trang thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV VIỆN GÚT

