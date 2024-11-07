Tuyển Bác sĩ nội khoa CÔNG TY TNHH MTV VIỆN GÚT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu

Tuyển Bác sĩ nội khoa CÔNG TY TNHH MTV VIỆN GÚT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV VIỆN GÚT
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
CÔNG TY TNHH MTV VIỆN GÚT

Bác sĩ nội khoa

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ nội khoa Tại CÔNG TY TNHH MTV VIỆN GÚT

Mức lương
30 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 13A HỒNG HÀ, PHƯỜNG 02, QUẬN TÂN BÌNH, TP HCM, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Bác sĩ nội khoa Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

· Khám và Chẩn đoán: Thăm khám, đánh giá triệu chứng, đưa ra chẩn đoán ban đầu và yêu cầu xét nghiệm.
Khám và Chẩn đoán
· Điều trị và Kê đơn: Đề xuất phác đồ điều trị, kê đơn thuốc, theo dõi và điều chỉnh khi cần.
Điều trị và Kê đơn
· Tư vấn Sức khỏe: Tư vấn về phòng ngừa bệnh, chế độ ăn uống, và lối sống lành mạnh.
Tư vấn Sức khỏe
· Theo dõi và Tái khám: Theo dõi tiến trình điều trị và cập nhật hồ sơ y tế.
Theo dõi và Tái khám
· Phối hợp Chuyên khoa: Liên hệ và phối hợp với các chuyên khoa khác khi cần.
Phối hợp Chuyên khoa
· Quản lý Hồ sơ: Duy trì và bảo mật hồ sơ bệnh án theo quy định.
Quản lý Hồ sơ
· Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bậc đào tạo Chuyên khoa 1 hệ Nội
Có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh
Chưa đăng ký hành nghề trong khung giờ làm việc của PK (Thứ 2 đến thứ 7; từ 7h00 đến 16h30)
Có kiến thức chuyên môn vững vàng về các bệnh lý nội khoa
Kỹ năng giao tiếp và ứng xử tốt với bệnh nhân và đồng nghiệp
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Sẵn sàng học hỏi, cập nhật kiến thức y khoa mới
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH MTV VIỆN GÚT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc giờ hành chính, không tăng ca, không trực đêm
- Bảo hiểm xã hội
- Cơm trưa tại Công ty
- Thưởng tháng 13, các ngày lễ, ngày thành lập
- Các khoản hỗ trợ hiếu hỷ, quà sinh nhật
- Tiệc vui chơi, du lịch hàng năm
- Đồng phục, trang thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV VIỆN GÚT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV VIỆN GÚT

CÔNG TY TNHH MTV VIỆN GÚT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 13A Hồng Hà, Phường 02, quận Tân Bình, Tp HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bac-si-chuyen-khoa-thu-nhap-30-35-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job245617
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÂN ĐỒN
Tuyển Bác sĩ nội khoa CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÂN ĐỒN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÂN ĐỒN
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHA KHOA NICE SMILE
Tuyển Bác sĩ nội khoa CÔNG TY TNHH NHA KHOA NICE SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NHA KHOA NICE SMILE
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần học viện Nutrime
Tuyển Bác sĩ nội khoa Công ty cổ phần học viện Nutrime làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần học viện Nutrime
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Tuyển Bác sĩ nội khoa Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hạn nộp: 03/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Bác sĩ nội khoa Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH BeeKing
Tuyển Bác sĩ nội khoa Công ty TNHH BeeKing làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu
Công ty TNHH BeeKing
Hạn nộp: 23/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI
Tuyển Bác sĩ nội khoa CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI làm việc tại Lai Châu thu nhập Đến 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/12/2024
Lai Châu Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI
Tuyển Bác sĩ nội khoa CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA CHẤT LƯỢNG CAO TỈNH THÁI BÌNH - BỆNH VIỆN THÁI BÌNH
Tuyển Bác sĩ nội khoa CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA CHẤT LƯỢNG CAO TỈNH THÁI BÌNH - BỆNH VIỆN THÁI BÌNH làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA CHẤT LƯỢNG CAO TỈNH THÁI BÌNH - BỆNH VIỆN THÁI BÌNH
Hạn nộp: 01/12/2024
Thái Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV VIỆN GÚT
Tuyển Bác sĩ nội khoa CÔNG TY TNHH MTV VIỆN GÚT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV VIỆN GÚT
Hạn nộp: 27/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu
Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ H ĐÔNG DƯƠNG
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ H ĐÔNG DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ H ĐÔNG DƯƠNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÂN ĐỒN
Tuyển Bác sĩ nội khoa CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÂN ĐỒN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÂN ĐỒN
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHA KHOA NICE SMILE
Tuyển Bác sĩ nội khoa CÔNG TY TNHH NHA KHOA NICE SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NHA KHOA NICE SMILE
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần học viện Nutrime
Tuyển Bác sĩ nội khoa Công ty cổ phần học viện Nutrime làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần học viện Nutrime
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Tuyển Bác sĩ nội khoa Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hạn nộp: 03/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Bác sĩ nội khoa Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH BeeKing
Tuyển Bác sĩ nội khoa Công ty TNHH BeeKing làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu
Công ty TNHH BeeKing
Hạn nộp: 23/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI
Tuyển Bác sĩ nội khoa CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI làm việc tại Lai Châu thu nhập Đến 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/12/2024
Lai Châu Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI
Tuyển Bác sĩ nội khoa CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA CHẤT LƯỢNG CAO TỈNH THÁI BÌNH - BỆNH VIỆN THÁI BÌNH
Tuyển Bác sĩ nội khoa CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA CHẤT LƯỢNG CAO TỈNH THÁI BÌNH - BỆNH VIỆN THÁI BÌNH làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA CHẤT LƯỢNG CAO TỈNH THÁI BÌNH - BỆNH VIỆN THÁI BÌNH
Hạn nộp: 01/12/2024
Thái Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV VIỆN GÚT
Tuyển Bác sĩ nội khoa CÔNG TY TNHH MTV VIỆN GÚT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV VIỆN GÚT
Hạn nộp: 27/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất