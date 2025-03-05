Tuyển Bác sĩ nội khoa Công ty cổ phần học viện Nutrime làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty cổ phần học viện Nutrime
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công ty cổ phần học viện Nutrime

Bác sĩ nội khoa

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 6, số 247 Cầu Giấy, Dịch Vọng,Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Gặp gỡ online học viên, khách hàng, cộng đồng của học viện dinh dưỡng Nutrime
Đưa ra đánh giá và tư vấn về sức khoẻ dinh dưỡng hiện tại của khách hàng, tư vấn thực đơn cho khách hàng, upsale khoá học và các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ
Update thông tin sản phẩm, hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm bổ sung sức khoẻ
Hỗ trợ tổ chức lớp học trực tuyến qua zoom
Thuyết trình 1 chủ đề về dinh dưỡng trên zoom 1 buổi/ tuần
Quy trình trao đổi: 01 vòng

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có tâm và yêu nghề
Có laptop để làm việc

Mức lương: 10.000.000 (thoả thuận theo năng lực ứng viên) + thưởng khoá học 3% + thưởng sản phẩm 3% + 50.000đ/ lời khuyên dinh dưỡng và tư vấn dinh dưỡng
Ăn trưa miễn phí + phụ cấp laptop và phụ cấp gửi xe
Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm
Đóng bảo hiêm sau 2 tháng thử việc (BHXH, BHYT, BHTN)
Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên
Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building hàng năm, tea break 2 lần/ tháng
Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc hoà đồng
Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng
Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc
Thời gian làm việc: 8 giờ/ ngày (lựa chọn 1 trong 2 ca: làm tối & sáng hoặc làm sáng & chiều; thứ 2 - CN (nghỉ 1 ngày / tuần)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 247 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Hà Nội

