Tuyển Bác sĩ nội khoa Công ty cổ phần học viện Nutrime làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 6, số 247 Cầu Giấy, Dịch Vọng,Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Bác sĩ nội khoa Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Gặp gỡ online học viên, khách hàng, cộng đồng của học viện dinh dưỡng Nutrime

Đưa ra đánh giá và tư vấn về sức khoẻ dinh dưỡng hiện tại của khách hàng, tư vấn thực đơn cho khách hàng, upsale khoá học và các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ

Update thông tin sản phẩm, hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm bổ sung sức khoẻ

Hỗ trợ tổ chức lớp học trực tuyến qua zoom

Thuyết trình 1 chủ đề về dinh dưỡng trên zoom 1 buổi/ tuần

Quy trình trao đổi: 01 vòng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có tâm và yêu nghề

Có laptop để làm việc

Tại Công ty cổ phần học viện Nutrime Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 (thoả thuận theo năng lực ứng viên) + thưởng khoá học 3% + thưởng sản phẩm 3% + 50.000đ/ lời khuyên dinh dưỡng và tư vấn dinh dưỡng

Ăn trưa miễn phí + phụ cấp laptop và phụ cấp gửi xe

Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm

Đóng bảo hiêm sau 2 tháng thử việc (BHXH, BHYT, BHTN)

Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên

Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building hàng năm, tea break 2 lần/ tháng

Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...

Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc hoà đồng

Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng

Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn

Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc

Thời gian làm việc: 8 giờ/ ngày (lựa chọn 1 trong 2 ca: làm tối & sáng hoặc làm sáng & chiều; thứ 2 - CN (nghỉ 1 ngày / tuần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần học viện Nutrime

