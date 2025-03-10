Tuyển Bác sĩ nội khoa CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÂN ĐỒN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 204 Lê Trọng Tấn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Bác sĩ nội khoa Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

Bắt mạch, kê đơn thuốc cho các bệnh nhân đến phòng khám.

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu rõ về Y học cổ truyền, các vị thuốc đông y, bắt mạch tốt. Tốt nghiệp đại học trở lên.

Có kinh nghiệm trên 3 năm về Y học cổ truyền.

Có mong muốn gắn bó âu dài

Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÂN ĐỒN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định bao gồm lương cứng 12 triệu/tháng + hoa hồng tính trên tổng doanh thu của phòng khám. Thu nhập upto 30 triệu

Được tiếp cận với phương pháp chữa trị bệnh xoang và dạ dày độc quyền của phòng khám

Được hưởng các chế độ thưởng Tết, hiếu hỉ theo quy định của phòng khám.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÂN ĐỒN

