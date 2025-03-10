Tuyển Bác sĩ nội khoa CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÂN ĐỒN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Tuyển Bác sĩ nội khoa CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÂN ĐỒN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÂN ĐỒN
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÂN ĐỒN

Bác sĩ nội khoa

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ nội khoa Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÂN ĐỒN

Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 204 Lê Trọng Tấn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Bác sĩ nội khoa Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

Bắt mạch, kê đơn thuốc cho các bệnh nhân đến phòng khám.
Địa chỉ làm việc: 204 Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu rõ về Y học cổ truyền, các vị thuốc đông y, bắt mạch tốt. Tốt nghiệp đại học trở lên.
Có kinh nghiệm trên 3 năm về Y học cổ truyền.
Có mong muốn gắn bó âu dài

Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÂN ĐỒN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định bao gồm lương cứng 12 triệu/tháng + hoa hồng tính trên tổng doanh thu của phòng khám. Thu nhập upto 30 triệu
Được tiếp cận với phương pháp chữa trị bệnh xoang và dạ dày độc quyền của phòng khám
Được hưởng các chế độ thưởng Tết, hiếu hỉ theo quy định của phòng khám.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÂN ĐỒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÂN ĐỒN

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÂN ĐỒN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 14A Đồng Dinh, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bac-si-noi-khoa-thu-nhap-12-30-trieu-vnd-tai-ha-noi-job331471
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÂN ĐỒN
Tuyển Bác sĩ nội khoa CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÂN ĐỒN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÂN ĐỒN
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHA KHOA NICE SMILE
Tuyển Bác sĩ nội khoa CÔNG TY TNHH NHA KHOA NICE SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NHA KHOA NICE SMILE
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần học viện Nutrime
Tuyển Bác sĩ nội khoa Công ty cổ phần học viện Nutrime làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần học viện Nutrime
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Tuyển Bác sĩ nội khoa Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hạn nộp: 03/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Bác sĩ nội khoa Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH BeeKing
Tuyển Bác sĩ nội khoa Công ty TNHH BeeKing làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu
Công ty TNHH BeeKing
Hạn nộp: 23/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI
Tuyển Bác sĩ nội khoa CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI làm việc tại Lai Châu thu nhập Đến 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/12/2024
Lai Châu Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI
Tuyển Bác sĩ nội khoa CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA CHẤT LƯỢNG CAO TỈNH THÁI BÌNH - BỆNH VIỆN THÁI BÌNH
Tuyển Bác sĩ nội khoa CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA CHẤT LƯỢNG CAO TỈNH THÁI BÌNH - BỆNH VIỆN THÁI BÌNH làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA CHẤT LƯỢNG CAO TỈNH THÁI BÌNH - BỆNH VIỆN THÁI BÌNH
Hạn nộp: 01/12/2024
Thái Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV VIỆN GÚT
Tuyển Bác sĩ nội khoa CÔNG TY TNHH MTV VIỆN GÚT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV VIỆN GÚT
Hạn nộp: 27/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN HƯNG HOLDING
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN HƯNG HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN HƯNG HOLDING
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Sơn La Hải Dương Đà Nẵng Còn 75 ngày để ứng tuyển 12 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÂN ĐỒN
Tuyển Bác sĩ nội khoa CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÂN ĐỒN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÂN ĐỒN
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHA KHOA NICE SMILE
Tuyển Bác sĩ nội khoa CÔNG TY TNHH NHA KHOA NICE SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NHA KHOA NICE SMILE
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần học viện Nutrime
Tuyển Bác sĩ nội khoa Công ty cổ phần học viện Nutrime làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần học viện Nutrime
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Tuyển Bác sĩ nội khoa Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hạn nộp: 03/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Bác sĩ nội khoa Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH BeeKing
Tuyển Bác sĩ nội khoa Công ty TNHH BeeKing làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu
Công ty TNHH BeeKing
Hạn nộp: 23/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI
Tuyển Bác sĩ nội khoa CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI làm việc tại Lai Châu thu nhập Đến 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ QUỐC TẾ HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/12/2024
Lai Châu Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI
Tuyển Bác sĩ nội khoa CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA CHẤT LƯỢNG CAO TỈNH THÁI BÌNH - BỆNH VIỆN THÁI BÌNH
Tuyển Bác sĩ nội khoa CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA CHẤT LƯỢNG CAO TỈNH THÁI BÌNH - BỆNH VIỆN THÁI BÌNH làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA CHẤT LƯỢNG CAO TỈNH THÁI BÌNH - BỆNH VIỆN THÁI BÌNH
Hạn nộp: 01/12/2024
Thái Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV VIỆN GÚT
Tuyển Bác sĩ nội khoa CÔNG TY TNHH MTV VIỆN GÚT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV VIỆN GÚT
Hạn nộp: 27/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Bác sĩ nội khoa Công ty TNHH BeeKing làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu Công ty TNHH BeeKing
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bác sĩ nội khoa Công ty cổ phần học viện Nutrime làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty cổ phần học viện Nutrime
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bác sĩ nội khoa CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÂN ĐỒN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÂN ĐỒN
12 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm