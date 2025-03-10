Tuyển Bác sĩ nội khoa CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÂN ĐỒN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ nội khoa Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÂN ĐỒN
Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 204 Lê Trọng Tấn,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Bác sĩ nội khoa Với Mức Lương 12 - 30 Triệu
Bắt mạch, kê đơn thuốc cho các bệnh nhân đến phòng khám.
Địa chỉ làm việc: 204 Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu rõ về Y học cổ truyền, các vị thuốc đông y, bắt mạch tốt. Tốt nghiệp đại học trở lên.
Có kinh nghiệm trên 3 năm về Y học cổ truyền.
Có mong muốn gắn bó âu dài
Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÂN ĐỒN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập ổn định bao gồm lương cứng 12 triệu/tháng + hoa hồng tính trên tổng doanh thu của phòng khám. Thu nhập upto 30 triệu
Được tiếp cận với phương pháp chữa trị bệnh xoang và dạ dày độc quyền của phòng khám
Được hưởng các chế độ thưởng Tết, hiếu hỉ theo quy định của phòng khám.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÂN ĐỒN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
