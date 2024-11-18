Tuyển Bác sĩ nội khoa CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ nội khoa Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Canary Plaza, Căn 0102, Số 5, Đại lộ Bình Dương, P. Bình Hoà, Thuận An
Mô Tả Công Việc Bác sĩ nội khoa Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện và chịu trách nhiệm khám chữa bệnh theo chuyên môn;
Phối hợp các bộ phận khác xử lý công việc theo ca làm việc;
Thực hiện các dịch vụ của phòng khám theo nhu cầu khách hàng;
Tham gia thực hiện các bài viết và hoạt động giáo dục y tế cộng đồng của phòng khám;
Tham gia các hoạt động sinh hoạt chuyên môn và nhân sự của phòng khám.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có chứng chỉ hành nghề tương ứng vị trí ứng tuyển;
Có chứng chỉ điện tâm đồ cơ bản
Có chứng chỉ siêu âm tổng quát;
Dưới 40 tuổi
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc: năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển.
Thu nhập: Lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.
Chính sách: Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, nghỉ Lễ, Tết, nghỉ phép năm theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
