Tuyển Bác sĩ nội khoa CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Canary Plaza, Căn 0102, Số 5, Đại lộ Bình Dương, P. Bình Hoà, Thuận An

Mô Tả Công Việc Bác sĩ nội khoa Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện và chịu trách nhiệm khám chữa bệnh theo chuyên môn;

Phối hợp các bộ phận khác xử lý công việc theo ca làm việc;

Thực hiện các dịch vụ của phòng khám theo nhu cầu khách hàng;

Tham gia thực hiện các bài viết và hoạt động giáo dục y tế cộng đồng của phòng khám;

Tham gia các hoạt động sinh hoạt chuyên môn và nhân sự của phòng khám.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chứng chỉ hành nghề tương ứng vị trí ứng tuyển;

Có chứng chỉ điện tâm đồ cơ bản

Có chứng chỉ siêu âm tổng quát;

Dưới 40 tuổi

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc: năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển.

Thu nhập: Lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Chính sách: Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, nghỉ Lễ, Tết, nghỉ phép năm theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin