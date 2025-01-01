Công việc Giảng viên thỉnh giảng

Nhu cầu tuyển dụng giảng viên thỉnh giảng tại các trường đại học đang tăng cao vì tình trạng thiếu giảng viên toàn thời gian trong khi đó lượng sinh viên và số tiết dạy nhiều. Vì vậy, các trường đại học mong muốn tìm kiếm các giảng viên thỉnh giảng có trình độ chuyên môn cao và có thể dạy bù cho các tiết trống, với mức lương 5.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng giảng viên thỉnh giảng

Giảng viên thỉnh giảng là những người được một số cơ sở giáo dục, đại học mời đến trường để thực hiện các hoạt động giảng dạy. Những giảng viên này cần tốt nghiệp đại học và có đủ trình độ chuyên môn, được đào tạo bài bản, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của một nhà giáo trong quá trình giảng dạy theo quy định của Bộ GDĐT.

Vai trò của giảng viên thỉnh giảng là nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo thông qua những hoạt động thỉnh giảng tại cơ sở trong ngành giáo dục. Từ đó, góp phần tạo điều kiện cho các giáo viên có thêm nhiều thời gian thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Vì vậy, rất nhiều cơ sở giáo dục, trường đại học cao đẳng có nhu cầu tuyển dụng giảng viên thỉnh giảng.

Bộ GD&ĐT đang khuyến khích việc mời các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý am hiểu các vấn đề về chuyên môn để cùng tham gia vào quá trình đào tạo, thực hành và thực tập. Bà Đặng Thị Phong Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam từng thừa nhận nhà trường hiện đang thiếu giảng viên nên số giảng viên thỉnh giảng hiện nay nhiều hơn giảng viên toàn thời gian. Hiện tại, số giảng viên thỉnh giảng của trường ít hay nhiều phụ thuộc vào học phần mà người đó có thể đảm nhận được.

Theo như thống kê của Job3s, có tới hàng nghìn tin tuyển dụng giảng viên thỉnh giảng trên các trang web việc làm hiện nay. Điều này cho thấy nhu cầu giảng viên tăng cao, tạo cơ hội việc làm cho những người có trình độ chuyên môn. Ngoài những trường công lập, các trường tư nhân, trung tâm giáo dục đào tạo cũng cần tìm kiếm nhân lực có thể đảm bảo bù lấp số tiết học còn thiếu.

Nhu cầu tuyển dụng giảng viên thỉnh giảng luôn duy trì ở mức cao nhiều năm nay tại nước ta

2. Mức lương trung bình của giảng viên thỉnh giảng

Theo thống kê, mức thu nhập của giảng viên thỉnh giảng phụ thuộc vào bằng cấp, số năm kinh nghiệm và loại hình trường học công lập, bán công và trung tâm giáo dục. Dưới đây là mức lương chi tiết:

Mức lương theo kinh nghiệm

Việc làm giảng viên thỉnh giảng Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Giảng viên thỉnh giảng (1-3 năm kinh nghiệm) 5.000.000 - 7.000.000 Giảng viên thỉnh giảng (3-5 năm kinh nghiệm) 7.000.000 - 9.000.000 Giảng viên thỉnh giảng (Trên 5 năm kinh nghiệm) 9.000.000 - 10.000.000

Mức lương theo trường đào tạo

Việc làm giảng viên thỉnh giảng Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Giảng viên thỉnh giảng trung cấp 6.000.000 - 8.000.000 Giảng viên thỉnh giảng cao đẳng 7.000.000 - 9.000.000 Giảng viên thỉnh giảng đại học 9.000.000 - 10.000.000 Giảng viên thỉnh giảng quốc tế 12.000.000 - 15.000.000

Mức lương theo ngành học

Việc làm giảng viên thỉnh giảng Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Ngành truyền thông 10.000.000 - 12.000.000 Ngành ngôn ngữ Anh 15.000.000 - 20.000.000 Công nghệ thông tin 16.000.000 - 20.000.000

Lưu ý: Mức thu nhập của giảng viên thỉnh giảng còn phụ thuộc vào số tiết dạy hàng tháng.

3. Mô tả công việc của giảng viên thỉnh giảng

Công việc của giảng viên thỉnh giảng không có nhiều sự khác biệt so với giảng viên hữu cơ thông thường. Dưới đây là chi tiết:

Đảm nhiệm công việc giảng dạy chuyên môn với số giờ quy định của nhà trường, đúng mục tiêu và nội dung chương trình.

Soạn bài, chấm bài và thực hiện lên lớp đầy đủ, đúng giờ.

Quản lý sinh viên trong quá trình giảng dạy.

Đảm nhận vai trò cố vấn học tập trong lớp.

Xây dựng, góp phần hoàn thiện công tác chuyên môn theo kế hoạch.

Tham gia nghiên cứu khoa học, công nghệ.

Có kế hoạch, thực hiện đề tài khoa học, công nghệ thuộc lĩnh vực chuyên môn.

Tham gia hoạt động phong trào của khoa, trường.

Khuyến khích, trợ giúp sinh viên phát triển năng lực, giá trị.

Chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng khoa phân công.

Tham gia thực hành các học phần của khoa.

Tham gia quá trình giảng dạy lý thuyết, thực hiện phụ giúp các công việc khác của khoa.

Tham gia khóa đào tạo, hội thảo, các buổi họp mang tính chuyên môn do nhà trường tổ chức.

Đóng góp ý kiến, hợp tác với đồng nghiệp việc xây dựng, phát triển các chương trình học của bộ môn.

Ngoài ra, giảng viên thỉnh giảng cần thực hiện một số nhiệm vụ, yêu cầu khác của ban lãnh đạo nhà trường.

Công việc của giảng viên thỉnh giảng không khác nhiều so với các giảng viên khác

4. Việc làm của giảng viên thỉnh giảng phổ biến

Giảng viên thỉnh giảng hiện đang là công việc rất hot, phổ biến ở những lĩnh vực ngành nghề như công nghệ thông tin, truyền thông, ngôn ngữ Anh với mức lương khá hấp dẫn.

4.1. Công nghệ thông tin

Giảng viên thỉnh giảng công nghệ thông tin là những người chịu trách nhiệm giảng dạy thỉnh giảng chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin tại các trường công lập, dân lập chuyên đào tạo về ngành nghề này.

Công việc chính:

Xây dựng, phân phối các chương trình môn học liên quan đến công nghệ thông tin.

Trực tiếp giảng dạy theo phân phối chương trình, thời khóa biểu đã được phân công.

Xây dựng, lưu trữ theo quy định giáo án môn học chuyên ngành công nghệ thông tin.

Đảo bảo bộ giáo án đủ, đúng theo chương trình phân phối, thể hiện đúng năng lực của sinh viên.

Soạn đề kiểm tra các môn học thuộc chuyên ngành công nghệ thông tin.

Bồi dưỡng, hỗ trợ, luyện tập phù hợp cho từng sinh viên trong suốt quá trình học tập, trước các kì thi.

Theo dõi sinh viên, điều chỉnh chương trình học/giáo án sao cho phù hợp với năng lực của sinh viên.

Họp chuyên môn và bồi dưỡng giảng viên theo định hướng.

Tham gia xây dựng và hoàn thiện các chương trình quốc tế đặc thù.

4.2. Ngành truyền thông

Giảng viên thỉnh giảng truyền thông là những người chịu trách nhiệm quá trình giảng dạy sinh viên các chuyên ngành truyền thông tại trường đại học, cao đẳng hoặc dân lập.

Công việc chính:

Giảng dạy các môn PR/Branding/Crisis Management in Communications.

Tổ chức các chương trình workshop với khách mời chuyên gia trong giới Truyền thông Giải trí.

Biên soạn, cải tiến các chương trình đào tạo.

Chấm thi, soạn giáo án, giảng dạy, tham gia các kỳ họp chuyên môn.

Thực hiện các công việc theo sự phân công của bộ môn.

Theo dõi sinh viên, điều chỉnh các chương trình, giáo án phù hợp với năng lực của sinh viên.

Thực hiện nhiệm vụ mà ban lãnh đạo nhà trường giao phó.

4.3. Ngành ngôn ngữ Anh

Giảng viên thỉnh giảng ngôn ngữ Anh là những người chịu trách nhiệm giảng dạy môn tiếng Anh có thể tại trường công lập, dân lập hoặc trung tâm ngoại ngữ.

Công việc chính:

Dạy thỉnh giảng cho sinh viên theo thời khóa biểu của trường đề ra.

Giảng dạy chủ yếu bằng tiếng Anh.

Xây dựng, chuẩn bị giáo án bằng tiếng Anh dựa trên các nội dung từ bộ phận chuyên môn.

Đánh giá tiến độ học tập, kết quả của học viên, sinh viên.

Đưa ra các phản hồi, đề xuất cải thiện có thể.

Tham gia buổi họp giáo viên hàng tuần, hàng tháng.

Đóng góp ý kiến cải thiện chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh.

Thực hiện các công việc mà ban lãnh đạo nhà trường giao phó.

5. Yêu cầu đối với giảng viên thỉnh giảng

Để tuyển dụng giảng viên thỉnh giảng có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm, nhà trường và các tổ chức giáo dục luôn có những yêu cầu rất khắt khe. Dưới đây là chi tiết:

Yêu cầu chuyên môn:

Với giảng viên thỉnh giảng cao cấp trường công lập:

Có bằng thạc sĩ trở lên với nhà giáo giảng dạy trình độ đại học, bằng tiến sĩ với nhà giáo giảng dạy, hướng dẫn làm luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ.

Nhà giáo thỉnh giảng cần đáp ứng các yêu cầu về thí nghiệm, thực hành và thực tập các môn học, chuyên đề, đạt tiêu chuẩn quy định.

Đối với một số trường hợp chuyên biệt, nhà giáo thỉnh giảng phải có công trình khoa học đã được công bố trên tạp chí khoa học hoặc có thể trong tập hội thảo khoa học có thể trong hoặc ngoài nước.

Với giảng viên thỉnh giảng cao cấp trường dân lập, trung tâm giáo dục

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực giảng dạy.

Có thể có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế như TESOL, CELTA…

Sẵn sàng học hỏi, áp dụng phương pháp giảng dạy mới.

Thành thạo công nghệ thông tin cơ bản thuộc lĩnh vực giảng dạy.

Có kinh nghiệm trong việc giảng dạy ít nhất từ 2 năm trở lên hoặc trong các chương trình giáo dục tương đương.

Yêu cầu kỹ năng:

Kỹ năng giảng dạy và truyền đạt kiến thức cho sinh viên hiệu quả.

Khả năng quản lý lớp học, giải quyết vấn đề môi trường học đường.

Khả năng truyền cảm hứng, khơi gợi hứng thú học tập cho sinh viên, giúp các bạn trẻ tìm ra đam mê và tiếng nói riêng.

Kỹ năng giao tiếp tốt để hợp tác hiệu quả với sinh viên, đồng nghiệp và ban phụ huynh.

Tự tin trong giao tiếp: Một giảng viên chắc chắn cần sự tự tin trong giao tiếp để dễ giải đáp các thắc mắc của sinh viên.

Năng động, sáng tạo trong việc tổ chức hoạt động giảng dạy của nhà trường.

Ngoài ra, giảng viên thỉnh giảng cần các đức tính như yêu thích việc học, tìm kiếm cơ hội mở rộng tiếng thức để cải thiện quá trình giảng dạy. Những giảng viên tiếng Anh cần có thêm kỹ năng phát âm chuẩn, giọng nói hay, thu hút sinh viên.

Khu vực tuyển dụng nhiều giảng viên thỉnh giảng nhất tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn

6. Khu vực tuyển dụng giảng viên thỉnh giảng nhiều

Giảng viên thỉnh giảng cũng giống nhiều ngành nghề khác, tập trung chủ yếu tại các trung tâm thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng. Đây là những khu vực có đủ điều kiện vật chất, cơ sở hạ tầng để phát triển lĩnh vực việc làm giáo dục.

Tuyển dụng giảng viên thỉnh giảng tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm phát triển nhiều cơ sở giáo dục đào tạo từ công lập đến dân lập và trung tâm giảng dạy. Do đó, nhu cầu tuyển dụng giảng viên thỉnh giảng ở khu vực này luôn duy trì ở mức cao nhiều năm nay. Hiện nay, tình trạng thiếu giáo viên khiến các trường đại học, cao đẳng tại Hà Nội tăng cường nhân lực trong ngành nghề này.

Với mức lương dao động từ 9.000.000 - 10.000.000, các trường học hi vọng có thể tìm kiếm được nhân sự có trình độ chuyên môn cao và có khả năng truyền đạt, giảng dạy tốt.

Tuyển dụng việc làm giảng viên thỉnh giảng TP. HCM

Tại TP. HCM, nhu cầu tuyển dụng giảng viên thỉnh giảng ở đây cũng tăng rất cao vì tình trạng thiếu giảng viên cơ hữu tại các trường công lập. Để khắc phục tình trạng này, nhiều nhà trường quyền định mời các giảng viên thỉnh giảng để vẫn đảm bảo hoàn thành số tiết cho sinh viên. Tuy nhiên, TP. HCM có nguồn nhân lực đông nên tỉ lệ cạnh tranh ngành nghề lớn.

Nhiều trường học quyết định đưa ra chính sách đãi ngộ khá tốt với các giảng viên thỉnh giảng tại khu vực TP. HCM với mức lương dao động từ 10.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào lĩnh vực ngành nghề, kinh nghiệm và bằng cấp chuyên môn.

Tuyển dụng giảng viên thỉnh giảng Đà Nẵng

Nhu cầu tuyển giảng viên thỉnh giảng trên địa bàn Đà Nẵng hiện nay cũng tăng trưởng khá nhiều so với các năm trước, đặc biệt là khi các trường đào tạo chuyên ngành truyền thông, công nghệ thông tin, tiếng Anh xuất hiện khá nhiều. Đây là cơ hội rất tốt cho các ứng viên có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn về lĩnh vực này.

Với mức lương dao động từ 8.000.000 - 9.000.000 VNĐ/tháng, cùng nhiều chế độ đãi ngộ, các nhà trường và trung tâm giáo dục mong muốn có thể tuyển dụng được nhân sự chất lượng cao.

Ngoài ra, các tỉnh thành phố lớn như Hải Phòng, Cần Thơ, Bình Dương, nhu cầu tuyển dụng giảng viên thỉnh giảng khá cao với mức lương hấp dẫn, phù hợp với từng lĩnh vực và quy mô đào tạo.

Nhìn chung, ngành giáo dục Việt Nam đang đối diện với tình trạng khan hiếm giảng viên khiến nhu cầu tuyển dụng giảng viên thỉnh giảng tăng cao. Đây là cơ hội tốt cho các nhân lực có trình độ giảng dạy và kiến thức chuyên môn cao khi ứng tuyển vị trí này. Nhiều trường học, trung tâm giáo dục đưa ra chế độ đãi ngộ rất tốt cho các ứng viên. Nếu bạn là người đam mê việc học và dạy học, trở thành một giảng viên thỉnh giảng là lựa chọn khá tốt.