Tuyển Giảng viên thỉnh giảng TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trường Đại học FPT, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội (có xe đưa đón hàng ngày), Thạch Thất

Giảng viên thỉnh giảng

Giảng dạy các môn: Triết học Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng Hồ Chí Minh, Kinh tế Chính trị

Các công việc khác theo sự phân công của cán bộ quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận chính trị hoặc các ngành liên quan.

Có kỹ năng sư phạm

Giao tiếp tốt

Trung thực

Sáng tạo trong phương pháp giảng dạy

Ưu tiên: Đã có kinh nghiệm giảng dạy các môn Lý luận Chính trị

Quyền Lợi

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Có mức thu nhập cạnh tranh (trả theo năng lực)

Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ

Có cơ hội trở thành giáo viên chính thức với đầy đủ các chế độ:

Phụ cấp, thưởng tháng lương 13 theo quy định

Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước

Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại Tổ chức Giáo dục FPT

Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...

Cách Thức Ứng Tuyển

