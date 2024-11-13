Tuyển Giảng viên thỉnh giảng TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giảng viên thỉnh giảng TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company

Giảng viên thỉnh giảng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giảng viên thỉnh giảng Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trường Đại học FPT, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội (có xe đưa đón hàng ngày), Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Giảng viên thỉnh giảng Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy các môn: Triết học Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng Hồ Chí Minh, Kinh tế Chính trị
Các công việc khác theo sự phân công của cán bộ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận chính trị hoặc các ngành liên quan.
Có kỹ năng sư phạm
Giao tiếp tốt
Trung thực
Sáng tạo trong phương pháp giảng dạy
Ưu tiên: Đã có kinh nghiệm giảng dạy các môn Lý luận Chính trị

Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có mức thu nhập cạnh tranh (trả theo năng lực)
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ
Có cơ hội trở thành giáo viên chính thức với đầy đủ các chế độ:
Phụ cấp, thưởng tháng lương 13 theo quy định
Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước
Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại Tổ chức Giáo dục FPT
Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company

TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: Khu Giáo dục và Đào tạo - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

