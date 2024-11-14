Tuyển Giảng viên thỉnh giảng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giảng viên thỉnh giảng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA
- Hà Nội: Tòa nhà 22 Thành Công, Ba Đình, HN, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Giảng viên thỉnh giảng Với Mức Lương 1 - 5 Triệu
Thực hiện livestream dạy học
Tổ chức các buổi livestream dạy học giới thiệu và bán khóa học trực tuyến của NovaTeen trên nền tảng TikTok, hướng đến phụ huynh và học sinh trung học cơ sở.
Tư vấn, giới thiệu chi tiết các khóa học, trả lời câu hỏi và hỗ trợ học sinh, phụ huynh lựa chọn khóa học phù hợp.
Tối ưu hóa kỹ năng chốt đơn đăng ký khóa học trong các phiên livestream, đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh thu hàng ngày và hàng tháng.
Xây dựng và phát triển kênh TikTok
Hỗ trợ sáng tạo và đăng tải các video ngắn để thu hút học sinh và phụ huynh theo dõi kênh, tăng lượng tương tác và xây dựng thương hiệu cá nhân.
Chuẩn bị nội dung livestream, bao gồm các tài liệu học tập, giáo án đơn giản nhằm giữ chân người xem và nâng cao hiệu quả giảng dạy.
Phối hợp với đội ngũ NovaTeen
Nhận sự hướng dẫn, đào tạo từ đội ngũ NovaTeen để cải thiện kỹ năng giảng dạy, bán hàng và tối ưu hóa chiến lược livestream.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ, bao gồm hiệu quả doanh thu từ các buổi livestream và phản hồi từ phụ huynh, học sinh cho bộ phận quản lý của NovaTeen.
Với Mức Lương 1 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ chuyên môn
Kỹ năng
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng xử lý tình huống linh hoạt và tạo dựng mối quan hệ với học sinh và phụ huynh.
Kỹ năng sáng tạo nội dung và sử dụng nền tảng TikTok thành thạo.
Khả năng làm việc nhóm, phối hợp tốt với các thành viên khác dưới sự hướng dẫn của NovaTeen.
Yêu cầu khác
Đam mê giảng dạy và mong muốn phát triển kỹ năng trong môi trường giáo dục trực tuyến.
Có khả năng tổ chức và quản lý thời gian, làm việc tự giác và có trách nhiệm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ 1.000.000đ - 2.000.000đ/tháng tùy thuộc vào công làm việc.
Cấp dấu mộc thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
