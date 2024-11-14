Tuyển Giảng viên thỉnh giảng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 5 Triệu

Mức lương 1 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà 22 Thành Công, Ba Đình, HN, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Giảng viên thỉnh giảng Với Mức Lương 1 - 5 Triệu

Thực hiện livestream dạy học

Tổ chức các buổi livestream dạy học giới thiệu và bán khóa học trực tuyến của NovaTeen trên nền tảng TikTok, hướng đến phụ huynh và học sinh trung học cơ sở.

Tư vấn, giới thiệu chi tiết các khóa học, trả lời câu hỏi và hỗ trợ học sinh, phụ huynh lựa chọn khóa học phù hợp.

Tối ưu hóa kỹ năng chốt đơn đăng ký khóa học trong các phiên livestream, đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh thu hàng ngày và hàng tháng.

Xây dựng và phát triển kênh TikTok

Hỗ trợ sáng tạo và đăng tải các video ngắn để thu hút học sinh và phụ huynh theo dõi kênh, tăng lượng tương tác và xây dựng thương hiệu cá nhân.

Chuẩn bị nội dung livestream, bao gồm các tài liệu học tập, giáo án đơn giản nhằm giữ chân người xem và nâng cao hiệu quả giảng dạy.

Phối hợp với đội ngũ NovaTeen

Nhận sự hướng dẫn, đào tạo từ đội ngũ NovaTeen để cải thiện kỹ năng giảng dạy, bán hàng và tối ưu hóa chiến lược livestream.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ, bao gồm hiệu quả doanh thu từ các buổi livestream và phản hồi từ phụ huynh, học sinh cho bộ phận quản lý của NovaTeen.

Với Mức Lương 1 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Sinh viên hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm (hoặc sinh viên các trường Đại học top đầu, có kinh nghiệm giảng dạy), ưu tiên các môn Toán, Văn, Anh.

Trình độ chuyên môn

Kỹ năng

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng xử lý tình huống linh hoạt và tạo dựng mối quan hệ với học sinh và phụ huynh.

Kỹ năng sáng tạo nội dung và sử dụng nền tảng TikTok thành thạo.

Khả năng làm việc nhóm, phối hợp tốt với các thành viên khác dưới sự hướng dẫn của NovaTeen.

Yêu cầu khác

Đam mê giảng dạy và mong muốn phát triển kỹ năng trong môi trường giáo dục trực tuyến.

Có khả năng tổ chức và quản lý thời gian, làm việc tự giác và có trách nhiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng thù lao cố định cho mỗi phiên livestream và phần trăm doanh thu từ các khóa học chốt được trong phiên.

Hỗ trợ 1.000.000đ - 2.000.000đ/tháng tùy thuộc vào công làm việc.

Cấp dấu mộc thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin