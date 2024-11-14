Tuyển Giảng viên thỉnh giảng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 5 Triệu

Tuyển Giảng viên thỉnh giảng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 5 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA

Giảng viên thỉnh giảng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giảng viên thỉnh giảng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA

Mức lương
1 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà 22 Thành Công, Ba Đình, HN, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Giảng viên thỉnh giảng Với Mức Lương 1 - 5 Triệu

Thực hiện livestream dạy học
Tổ chức các buổi livestream dạy học giới thiệu và bán khóa học trực tuyến của NovaTeen trên nền tảng TikTok, hướng đến phụ huynh và học sinh trung học cơ sở.
Tư vấn, giới thiệu chi tiết các khóa học, trả lời câu hỏi và hỗ trợ học sinh, phụ huynh lựa chọn khóa học phù hợp.
Tối ưu hóa kỹ năng chốt đơn đăng ký khóa học trong các phiên livestream, đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh thu hàng ngày và hàng tháng.
Xây dựng và phát triển kênh TikTok
Hỗ trợ sáng tạo và đăng tải các video ngắn để thu hút học sinh và phụ huynh theo dõi kênh, tăng lượng tương tác và xây dựng thương hiệu cá nhân.
Chuẩn bị nội dung livestream, bao gồm các tài liệu học tập, giáo án đơn giản nhằm giữ chân người xem và nâng cao hiệu quả giảng dạy.
Phối hợp với đội ngũ NovaTeen
Nhận sự hướng dẫn, đào tạo từ đội ngũ NovaTeen để cải thiện kỹ năng giảng dạy, bán hàng và tối ưu hóa chiến lược livestream.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ, bao gồm hiệu quả doanh thu từ các buổi livestream và phản hồi từ phụ huynh, học sinh cho bộ phận quản lý của NovaTeen.

Với Mức Lương 1 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Sinh viên hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm (hoặc sinh viên các trường Đại học top đầu, có kinh nghiệm giảng dạy), ưu tiên các môn Toán, Văn, Anh.
Trình độ chuyên môn
Kỹ năng
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng xử lý tình huống linh hoạt và tạo dựng mối quan hệ với học sinh và phụ huynh.
Kỹ năng sáng tạo nội dung và sử dụng nền tảng TikTok thành thạo.
Khả năng làm việc nhóm, phối hợp tốt với các thành viên khác dưới sự hướng dẫn của NovaTeen.
Yêu cầu khác
Đam mê giảng dạy và mong muốn phát triển kỹ năng trong môi trường giáo dục trực tuyến.
Có khả năng tổ chức và quản lý thời gian, làm việc tự giác và có trách nhiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng thù lao cố định cho mỗi phiên livestream và phần trăm doanh thu từ các khóa học chốt được trong phiên.
Hỗ trợ 1.000.000đ - 2.000.000đ/tháng tùy thuộc vào công làm việc.
Cấp dấu mộc thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-livestream-thu-nhap-1-5-trieu-thuc-tap-tai-ha-noi-job249920
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đại Học CMC
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đại Học CMC làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đại Học CMC
Hạn nộp: 19/04/2025
Nghệ An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF) làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
Hạn nộp: 30/03/2025
Điện Biên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận
Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM
Hạn nộp: 30/03/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM
Hạn nộp: 18/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM
Hạn nộp: 18/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC FIRER
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC FIRER làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC FIRER
Hạn nộp: 26/03/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT.
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. làm việc tại Kon Tum thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT.
Hạn nộp: 16/03/2025
Kon Tum Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành
Hạn nộp: 01/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF) làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
Hạn nộp: 27/12/2024
Điện Biên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Bchou
Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Hộ Kinh Doanh Bchou
Hạn nộp: 21/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 39 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đại Học CMC
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đại Học CMC làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đại Học CMC
Hạn nộp: 19/04/2025
Nghệ An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF) làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
Hạn nộp: 30/03/2025
Điện Biên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận
Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM
Hạn nộp: 30/03/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM
Hạn nộp: 18/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM
Hạn nộp: 18/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC FIRER
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC FIRER làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC FIRER
Hạn nộp: 26/03/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT.
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. làm việc tại Kon Tum thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT.
Hạn nộp: 16/03/2025
Kon Tum Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành
Hạn nộp: 01/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF) làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
Hạn nộp: 27/12/2024
Điện Biên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất