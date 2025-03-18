Tuyển Giảng viên thỉnh giảng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đại Học CMC làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giảng viên thỉnh giảng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đại Học CMC làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đại Học CMC
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đại Học CMC

Giảng viên thỉnh giảng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giảng viên thỉnh giảng Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đại Học CMC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nghệ An:

- 84C Nguyễn Thanh Bình, Huyện Yên Thành

Mô Tả Công Việc Giảng viên thỉnh giảng Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhóm 1: Lập trình C, C+, C#, Python, Java, Web, Mobile, CSDL, Hệ QTCSDL, Công nghệ phần mềm, Triển khai phần mềm
Nhóm 2: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Toán rời rạc, AI và Học máy, Khai phá dữ liệu
Nhóm 3: Mạng máy tính, Hệ Điều hành, Kiến trúc máy tính, Cloud, An toàn bảo mật thông tin
Nhóm 4: Đại số, Giải tích, Xác suất thống kê, Phương pháp tính,...
Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo quy định của nhà trường
Tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn khác: Xây dựng, chỉnh sửa đề cương học phần, cố vấn học tập, hướng dẫn sinh viên, coi thi, chấm thi, tham gia quảng bá tuyển sinh cho khoa,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên cácchuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Toán ứng dụng hoặc các chuyên ngành tương đương. Ưu tiên người tốt nghiệp ĐH, ThS, TS ở các nước tiên tiến.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy đại học các môn trong các nhóm học phần trên.
Có kinh nghiệm làm việc thực chiến trong lĩnh vực về Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính.
Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, nghiên cứu
Có khả năng đọc và nghiên cứu tài liệu bằng tiếng Anh. Có khả năng giao tiếp, giảng dạy bằng tiếng Anh là một lợi thế.
Có khả năng giao tiếp, kết nối tốt
Có định hướng phát triển lâu dài trong ngành giáo dục.
Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có ý thức chấp hành pháp luật.
Tác phongsư phạm, trung thực, khả năng chịu áp lực công việc cao
Có khả năng sáng tạo và tư duy độc lập

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đại Học CMC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập cạnh tranh (theo năng lực và hiệu quả công việc)
Gói thu nhập năm hấp dẫn theo cơ chế tập đoàn CMC vàthưởng KPIs hàng năm ít nhất 01 tháng lương.
Hỗ trợ các gói thưởng nghiên cứu, bài báo khoa học hàng năm đối với Giảng viên.
Cơ hộitham gia các khóa đào tạo của Trường và Tập đoàn,hỗ trợ đào tạo về các chứng chỉ để nâng cao nghiệp vụ sư phạm,các lớp đào tạo phát triển nghiệp vụchuyên môn.
Cơ hội được tham gia đào tạo, học hỏi, hướng dẫn trực tiếp đối với Giảng viên tập sự/ít kinh nghiệm bởi các Giảng viên giàu kinh nghiệm.
Thời gian làm việc linh hoạt đối với Giảng viên
Các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).
Hưởng gói BHSKPJICO dành riêng cho CBNV, Giảng viên của Trường và khám sức khỏe định kì hàng năm.
Nhận gói đãi ngộ lên tới 25.000.000đ/năm cho các dịp Lễ, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, sinh nhật Tập đoàn, 02/09, 08/03, 20/10, 20/11, hiếu hỉ, chăm sóc sức khỏe hàng năm,...
Hạ tầng số, hệ thống LMS và trang thiết bị phục vụ tốt nhất choGiảng viên và CBNV.
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của nhà trường và Tập đoàn.
Được làm việc và phát triển sự nghiệp trong môi trường học thuật được chuẩn hóa theo thông lệ của các đại học quốc tế và hệ giá trị của Trường Đại học CMC (Khai phóng, Sáng tạo, Thực tiễn, Phản biện và Tôn trọng sự khác biệt).
Cơ hội giao lưu, trao đổitrong hệ sinh thái của Tập đoàn Công nghệ CMC, các Công ty thành viên và mạng lưới đối tác của Trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đại Học CMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đại Học CMC

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đại Học CMC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giang-vien-thinh-giang-thu-nhap-thoa-thuan-tai-nghe-an-job337298
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đại Học CMC
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đại Học CMC làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đại Học CMC
Hạn nộp: 19/04/2025
Nghệ An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF) làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
Hạn nộp: 30/03/2025
Điện Biên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận
Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM
Hạn nộp: 30/03/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM
Hạn nộp: 18/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM
Hạn nộp: 18/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC FIRER
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC FIRER làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC FIRER
Hạn nộp: 26/03/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT.
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. làm việc tại Kon Tum thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT.
Hạn nộp: 16/03/2025
Kon Tum Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành
Hạn nộp: 01/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF) làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
Hạn nộp: 27/12/2024
Điện Biên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 16 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Hạn nộp: 07/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 10 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Hạn nộp: 15/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 19 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Hạn nộp: 15/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 19 ngày để ứng tuyển 7 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 30/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Nghệ An Vĩnh Phúc Hải Phòng Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 235 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 08/10/2025
Hải Phòng Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đại Học CMC
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đại Học CMC làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đại Học CMC
Hạn nộp: 19/04/2025
Nghệ An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF) làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
Hạn nộp: 30/03/2025
Điện Biên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận
Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM
Hạn nộp: 30/03/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM
Hạn nộp: 18/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM
Hạn nộp: 18/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC FIRER
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC FIRER làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC FIRER
Hạn nộp: 26/03/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT.
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. làm việc tại Kon Tum thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT.
Hạn nộp: 16/03/2025
Kon Tum Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành
Hạn nộp: 01/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
Tuyển Giảng viên thỉnh giảng Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF) làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)
Hạn nộp: 27/12/2024
Điện Biên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất