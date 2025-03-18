Tuyển Giảng viên thỉnh giảng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đại Học CMC làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - 84C Nguyễn Thanh Bình, Huyện Yên Thành

Mô Tả Công Việc Giảng viên thỉnh giảng Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhóm 1: Lập trình C, C+, C#, Python, Java, Web, Mobile, CSDL, Hệ QTCSDL, Công nghệ phần mềm, Triển khai phần mềm

Nhóm 2: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Toán rời rạc, AI và Học máy, Khai phá dữ liệu

Nhóm 3: Mạng máy tính, Hệ Điều hành, Kiến trúc máy tính, Cloud, An toàn bảo mật thông tin

Nhóm 4: Đại số, Giải tích, Xác suất thống kê, Phương pháp tính,...

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo quy định của nhà trường

Tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn khác: Xây dựng, chỉnh sửa đề cương học phần, cố vấn học tập, hướng dẫn sinh viên, coi thi, chấm thi, tham gia quảng bá tuyển sinh cho khoa,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên cácchuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Toán ứng dụng hoặc các chuyên ngành tương đương. Ưu tiên người tốt nghiệp ĐH, ThS, TS ở các nước tiên tiến.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy đại học các môn trong các nhóm học phần trên.

Có kinh nghiệm làm việc thực chiến trong lĩnh vực về Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính.

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, nghiên cứu

Có khả năng đọc và nghiên cứu tài liệu bằng tiếng Anh. Có khả năng giao tiếp, giảng dạy bằng tiếng Anh là một lợi thế.

Có khả năng giao tiếp, kết nối tốt

Có định hướng phát triển lâu dài trong ngành giáo dục.

Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có ý thức chấp hành pháp luật.

Tác phongsư phạm, trung thực, khả năng chịu áp lực công việc cao

Có khả năng sáng tạo và tư duy độc lập

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đại Học CMC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập cạnh tranh (theo năng lực và hiệu quả công việc)

Gói thu nhập năm hấp dẫn theo cơ chế tập đoàn CMC vàthưởng KPIs hàng năm ít nhất 01 tháng lương.

Hỗ trợ các gói thưởng nghiên cứu, bài báo khoa học hàng năm đối với Giảng viên.

Cơ hộitham gia các khóa đào tạo của Trường và Tập đoàn,hỗ trợ đào tạo về các chứng chỉ để nâng cao nghiệp vụ sư phạm,các lớp đào tạo phát triển nghiệp vụchuyên môn.

Cơ hội được tham gia đào tạo, học hỏi, hướng dẫn trực tiếp đối với Giảng viên tập sự/ít kinh nghiệm bởi các Giảng viên giàu kinh nghiệm.

Thời gian làm việc linh hoạt đối với Giảng viên

Các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).

Hưởng gói BHSKPJICO dành riêng cho CBNV, Giảng viên của Trường và khám sức khỏe định kì hàng năm.

Nhận gói đãi ngộ lên tới 25.000.000đ/năm cho các dịp Lễ, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, sinh nhật Tập đoàn, 02/09, 08/03, 20/10, 20/11, hiếu hỉ, chăm sóc sức khỏe hàng năm,...

Hạ tầng số, hệ thống LMS và trang thiết bị phục vụ tốt nhất choGiảng viên và CBNV.

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của nhà trường và Tập đoàn.

Được làm việc và phát triển sự nghiệp trong môi trường học thuật được chuẩn hóa theo thông lệ của các đại học quốc tế và hệ giá trị của Trường Đại học CMC (Khai phóng, Sáng tạo, Thực tiễn, Phản biện và Tôn trọng sự khác biệt).

Cơ hội giao lưu, trao đổitrong hệ sinh thái của Tập đoàn Công nghệ CMC, các Công ty thành viên và mạng lưới đối tác của Trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đại Học CMC

