Tuyển Giảng viên thỉnh giảng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giáo Dục AVS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giáo Dục AVS
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giáo Dục AVS

Giảng viên thỉnh giảng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giảng viên thỉnh giảng Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giáo Dục AVS

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 102A

- 104 Vành Đai Trong, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân.

- Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Giảng viên thỉnh giảng Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

- Phát triển các tài liệu và bài giảng Tin học sáng tạo và phù hợp với lứa tuổi theo chương trình của Bộ Giáo dục và chương trình tiếng Anh. Hỗ trợ giáo viên và học sinh trong việc sử dụng các công nghệ thông tin trong dạy và học.
- Quản lý và bảo trì hệ thống máy tính và mạng của trường.
- Giải đáp các thắc mắc về công nghệ thông tin của giáo viên và học sinh. Tham gia vào các dự án phát triển công nghệ giáo dục của trường.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Sư phạm Tin học hoặc các lĩnh vực liên quan.
- Có kinh nghiệm giảng dạy Tin học cho học sinh tiểu học (là một lợi thế).
- Kỹ năng tiếng Anh giao tiếp tốt (ưu tiên ứng viên sử dụng được tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai).
- Kiến thức về các phần mềm và ứng dụng giáo dục

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giáo Dục AVS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh và thưởng hấp dẫn.
- Cơ hội làm việc trong môi trường giáo dục quốc tế năng động và chuyên nghiệp.
- Được đào tạo và phát triển các kỹ năng chuyên môn.
- Các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giáo Dục AVS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giáo Dục AVS

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 89 Lạc Long Quân, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

