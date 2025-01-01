Công việc IT Comtor tiếng Nhật

Cơ hội tìm việc làm IT Comtor tiếng Nhật tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Mức lương trung bình của ngành này dao động từ 5.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng, tuỳ thuộc vào kinh nghiệm, kỹ năng và trình độ của từng ứng viên.

1. Nhu cầu tuyển dụng IT Comtor tiếng Nhật hiện nay

IT Comtor tiếng Nhật là thuật ngữ được dùng để chỉ các phiên dịch viên tiếng Nhật chuyên về lĩnh vực IT - Công nghệ thông tin (CNTT). Hay nói cách khác, IT Comtor là phiên dịch tiếng Nhật chuyên ngành IT. Có thể thấy nghề IT Comtor tiếng Nhật đang có nhiều ảnh hưởng đáng kể đối với thị trường lao động và thị trường tuyển dụng hiện nay.

Việc làm IT Comtor tiếng Nhật đóng vai trò then chốt trong việc kết nối giữa các công ty IT Việt Nam và Nhật Bản, giúp đảm bảo sự thành công của các dự án IT và phát triển quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia. Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin và nhu cầu về dịch vụ IT ngày càng tăng, IT Comtor trở thành một trong những nghề có tiềm năng lớn trên thị trường lao động Việt Nam.

Hơn thế, nghề IT Comtor tiếng Nhật còn mang lại rất nhiều cơ hội phát triển trong cả ngắn hạn và dài hạn. Nhờ vào sự tăng trưởng của ngành IT tại Việt Nam và sự hợp tác sâu rộng với Nhật Bản, IT Comtor không chỉ có cơ hội về lương thưởng hấp dẫn mà còn có tiềm năng thúc đẩy nghề nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau như quản lý dự án, dịch thuật kỹ thuật chuyên sâu, hay thậm chí làm việc tại Nhật Bản.

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm IT Comtor tiếng Nhật

Mức thu nhập bình quân của việc làm IT Comtor có sự chênh lệch lớn, tùy thuộc vào quy mô công ty, yêu cầu công việc, và kinh nghiệm của ứng viên. Xét về mức lương dựa theo ngôn ngữ thì việc làm IT Comtor tiếng Nhật N1 dẫn đầu, tiếp theo là IT Comtor tiếng Nhật N2 và N3, cuối cùng là việc làm IT Comtor tiếng Nhật N4,N5.

Mức lương việc làm IT Comtor tiếng Nhật phụ thuộc vào trình độ, yêu cầu công việc

Dưới đây là bảng cập nhật mức lương theo từng ngôn ngữ mà mọi người đang tìm kiếm việc làm IT Comtor:

Mức lương ngôn ngữ

Việc làm IT Comtor tiếng Nhật Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Việc làm IT Comtor tiếng Nhật N1 25.000.000 - 50.000.000 Việc làm IT Comtor tiếng Nhật N2 20.000.000 - 35.000.000 Việc làm IT Comtor tiếng Nhật N3 12.000.000 - 18.000.000 Việc làm IT Comtor tiếng Nhật N4 8.000.000 – 10.000.000

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm IT Comtor tiếng Nhật Mức lương giao động (VNĐ/tháng) IT Comtor tiếng Nhật Fresher (Dưới 1 năm kinh nghiệm) 5.000.000 - 7.000.000 IT Comtor tiếng Nhật Intern 3.000.000 - 5.000.000 IT Comtor tiếng Nhật Middle (Từ 2 năm kinh nghiệm) 17.000.000 – 25.000.000 Việc làm IT Comtor tiếng Nhật Executive ( Từ 3 năm kinh nghiệm) 25.000.000 - 35.000.000

Từ mức lương dựa theo lộ trình cấp bậc từ thấp đến cao có thể thấy, mức lương cho IT Comtor tại Việt Nam dao động tùy theo khả năng trình độ tiếng Nhật. Việc làm IT Comtor Executive đang giữ mức lương cao nhất, sau đó đến việc làm IT Comtor Middle thấp hơn chút tùy thuộc vào kinh nghiệm làm việc và khả năng ngôn ngữ của từng ứng viên.

3. Việc làm IT Comtor tiếng Nhật phổ biến hiện nay

Các công việc IT Comtor không chỉ đa dạng mà còn mang lại nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển tại Việt Nam.

3.1. Việc làm IT Comtor tiếng Nhật N1

Vị trí IT Comtor yêu cầu phải có bằng đại học, đạt chứng chỉ tiếng Nhật N1 cao nhất và chứng chỉ IT quốc tế để đảm bảo khả năng phiên dịch chính xác các tài liệu kỹ thuật và giao tiếp trôi chảy với khách hàng hoặc đối tác Nhật Bản. Ngoài ra, việc làm này còn đòi hỏi kỹ năng giao tiếp tốt, kiến thức nền tảng về IT và khả năng chịu được áp lực. Đây là một nghề có cơ hội phát triển tốt với mức thu nhập hấp dẫn dao động từ 25.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng. Độ tuổi tối thiểu từ 23 đến 35 tuổi với 1 đến 3 năm kinh nghiệm, nếu làm tốt ứng viên có thể phát triển lên các vị trí Leader hoặc Trưởng phòng phiên dịch hoặc quản lý dự án IT.

3.2. Việc làm IT Comtor tiếng Nhật N2

Khi nói đến IT Comtor tiếng Nhật N2, tuy trình độ ngôn ngữ thấp hơn N1, nó vẫn yêu cầu trình độ tiếng Nhật cao, có bằng đại học và chứng chỉ công nghệ thông tin. Mặc dù chứng chỉ này không bắt buộc, nhưng sẽ là lợi thế, giúp ứng viên hiểu các thuật ngữ IT và công nghệ cơ bản. Đây cũng được cho là cơ hội tốt để phát triển bản thân, với mức lương dao động từ 20.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng. Ngoài ra, ứng viên cần có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm, xử lý tình huống linh hoạt, và có khả năng quản lý thời gian tốt mới có thể thăng hạng lên Trợ lý dự án hoặc Quản lý nhóm phiên dịch.

3.3. Việc làm IT Comtor tiếng Nhật N3

Việc làm IT Comtor tiếng Nhật N3 yêu cầu trình độ tiếng Nhật ở mức khá và những kỹ năng cần thiết để làm việc hiệu quả trong môi trường công nghệ thông tin. Tuy trình độ này không phải là cao nhất, nhưng IT Comtor N3 vẫn có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, đặc biệt khi họ có thể nâng cao trình độ tiếng Nhật lên N2 hoặc N1 qua thời gian làm việc. Công việc này có mức lương dao động từ 12.000.000 - 24.000.000 VNĐ/tháng phù hợp với ứng viên mới ra trường hoặc chưa nhiều kinh nghiệm. Độ tuổi phù hợp là từ 22 đến 30 tuổi, nếu làm tốt, ứng viên có thể lên chức Senior Comtor, hoặc chuyển sang các vị trí như Trợ lý dự án sau vài năm cống hiến cho công ty.

3.4. Việc làm IT Comtor tiếng Nhật N4

Việc làm IT Comtor tiếng Nhật N4 là một cơ hội tốt cho những ai mới bắt đầu sự nghiệp, có kiến thức cơ bản về tiếng Nhật và CNTT. Mặc dù yêu cầu tiếng Nhật không cao, nhưng vị trí này vẫn đòi hỏi sự cầu tiến và khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa. Ngoài ra, công việc IT Comtor đòi hỏi ứng viên phải có bằng cao đẳng hoặc các ngành có liên quan, có kỹ năng giao tiếp tốt, với mức lương dao động từ 9.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng.

Công việc IT Comtor không chỉ đa dạng trình độ, cấp bậc mà còn mang lại nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp

Từ những việc làm IT Comtor phổ biến nhất hiện nay, cơ hội việc làm của người lao động đang càng ngày càng đáp ứng nhu cầu cần thiết trong cuộc sống.

4. Mô tả chi tiết công việc của IT Comtor tiếng Nhật

Công việc của IT Comtor tiếng Nhật là cầu nối giữa các nhóm kỹ thuật tại Việt Nam và các khách hàng, đối tác Nhật Bản. Đây là vị trí đòi hỏi không chỉ kỹ năng ngôn ngữ mà còn hiểu biết về công nghệ thông tin, giúp truyền tải thông tin chính xác và hiệu quả.

4.1. Biên dịch và phiên dịch tài liệu kỹ thuật

Biên dịch tài liệu: Dịch các tài liệu kỹ thuật, yêu cầu dự án, tài liệu hướng dẫn từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại.

Phiên dịch cuộc họp: Tham gia các cuộc họp giữa nhóm dự án và khách hàng Nhật Bản, hỗ trợ phiên dịch trực tiếp để đảm bảo thông tin được truyền đạt chính xác và không bỏ sót nội dung quan trọng.

Dịch báo cáo và tài liệu tiến độ: Giúp dịch các báo cáo dự án, tài liệu cập nhật tiến độ, và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

4.2. Cầu nối giao tiếp giữa các nhóm kỹ thuật

Truyền đạt yêu cầu và phản hồi: Làm việc chặt chẽ với các kỹ sư phần mềm, đảm bảo các yêu cầu từ khách hàng Nhật Bản được hiểu và thực hiện đúng. Đồng thời, giúp chuyển tải phản hồi từ nhóm kỹ thuật về cho khách hàng.

Đảm bảo không có rào cản ngôn ngữ: Hỗ trợ đội ngũ Việt Nam trong việc làm rõ các yêu cầu kỹ thuật từ khách hàng Nhật Bản, đặc biệt là các thuật ngữ chuyên ngành IT.

Hỗ trợ xử lý sự cố: Khi có vấn đề kỹ thuật phát sinh, IT Comtor giúp truyền tải thông tin chi tiết về lỗi, sự cố từ nhóm kỹ thuật đến khách hàng và ngược lại.

4.3. Quản lý tài liệu dự án

Tạo và quản lý tài liệu: Chuẩn bị và quản lý các tài liệu liên quan đến dự án như tài liệu yêu cầu, tài liệu thiết kế, và các báo cáo tiến độ.

Lưu trữ và sắp xếp tài liệu: Đảm bảo tất cả tài liệu dự án được lưu trữ một cách hệ thống và có thể dễ dàng truy cập khi cần.

4.4. Hỗ trợ quản lý dự án

Theo dõi tiến độ dự án: Cập nhật tiến độ và tình hình dự án, đảm bảo rằng mọi giai đoạn đều tuân thủ theo kế hoạch ban đầu.

Liên lạc thường xuyên với khách hàng: Đảm bảo khách hàng được cập nhật liên tục về tình hình dự án và các điều chỉnh cần thiết.

Hỗ trợ làm báo cáo tiến độ: Làm các báo cáo tiến độ định kỳ, thông báo vấn đề và đề xuất giải pháp cho khách hàng và cấp trên.

4.5. Đào tạo và hỗ trợ ngôn ngữ cho nhân viên kỹ thuật

Hướng dẫn về văn hóa làm việc: Giúp đội ngũ kỹ thuật hiểu rõ hơn về văn hóa làm việc của người Nhật để tránh hiểu lầm và làm việc hiệu quả hơn.

Hỗ trợ đào tạo ngôn ngữ: Giúp nhân viên kỹ thuật học các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Nhật và những mẫu câu giao tiếp cơ bản trong công việc.

4.6. Đảm bảo chất lượng giao tiếp và truyền tải thông tin

Giảm thiểu rủi ro do sai lệch thông tin: Đảm bảo mọi thông tin đều được truyền tải chính xác, giảm thiểu rủi ro phát sinh do hiểu sai hoặc hiểu chưa đầy đủ.

Thực hiện kiểm tra thông tin chéo: Kiểm tra kỹ các tài liệu và yêu cầu từ khách hàng trước khi chuyển giao cho đội ngũ kỹ thuật.

4.7. Tham gia cải tiến quy trình làm việc

Đưa ra ý tưởng và cải tiến: Đưa ra ý kiến để cải thiện quy trình giao tiếp giữa các nhóm, giúp nâng cao hiệu quả làm việc.

Tối ưu hóa quy trình dịch thuật: Đề xuất và xây dựng các thuật ngữ hoặc phương pháp dịch thuật giúp cho các dự án tương lai đạt độ chính xác cao hơn.

5. Hình thức tuyển dụng IT Comtor tiếng Nhật tìm kiếm nhiều

Với sự đi lên của ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam, hình thức tuyển dụng IT Comtor ngày càng đa dạng và phong phú. Các ứng viên nên chủ động tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để nắm bắt cơ hội việc làm tốt nhất.

5.1. Tuyển IT Comtor tiếng Nhật Fulltime

IT Comtor tiếng Nhật fulltime là hình thức làm việc 100% thời gian tại công ty cho các dự án với yêu cầu trình độ tiếng Nhật từ N3 trở lên. Hơn nữa, ứng viên phải có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong các dự án dịch thuật tiếng Nhật, đặc biệt CNTT hoặc hỗ trợ phiên dịch IT. Chứng chỉ CNTT không yêu cầu bắt buộc. Ngoài ra, cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp của công việc này khá cao, có thể tiến tới các vị trí quản lý dự án hoặc các vị trí chuyên môn cao hơn.

5.2. Tuyển IT Comtor tiếng Nhật Parttime

IT Comtor parttime là một lựa chọn tốt cho những ai muốn kết hợp giữa khả năng ngôn ngữ và kiến thức về công nghệ thông tin, đồng thời cũng linh hoạt được thời gian học tập hoặc làm việc khác, tuỳ thuộc và sự sắp xếp và yêu cầu của công ty. Cụ thể buổi sáng thường từ 8:00 - 12:00 hoặc 9:00 - 13:00, buổi chiều khoảng 13:00 - 17:00 hoặc 14:00 - 18:00 phù hợp với đối tượng sinh viên ngành Nhật Bản hoặc CNTT, người đã có công việc chính nhưng muốn làm thêm.

Mặc dù công việc này đối với thực tập sinh chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng người đã tiếp xúc IT Comtor lâu năm thì cần N4 trở lên và kiến thức CNTT. Ngoài ra, các công ty thường ưu tiên ứng viên đã có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc để đảm bảo tiến độ công việc suôn sẻ.

5.3. Tuyển kỹ IT Comtor tiếng Nhật Remote

Với vị trí IT Comtor tiếng Nhật remote là hình thức làm việc từ xa, yêu cầu ứng viên có khả năng giao tiếp tốt, khả năng tiếng Nhật từ N3 trở lên, kinh nghiệm làm việc phải ít nhất 1-2 năm.

Một số ưu điểm về công việc này:

Đảm nhận vị trí liên lạc đối ứng giao tiếp với khách hàng Nhật.

Có thể meeting online (Skype,…) với khách hàng Nhật

Trao đổi thông tin qua chat, QA với khách hàng Nhật

Soạn thảo văn bản báo cáo tuần weekly report, report, requirement define của dự án

Thông dịch, truyền đạt nội dung với các developer người Việt

Báo cáo, thông dịch, phiên dịch tình hình công việc cho PM người Nhật.

Mặc dù công việc này thường linh hoạt thời gian làm việc, ở bất kì đâu để phù hợp theo tiến độ công việc dự án và các buổi meeting đã lên lịch. Tuy nhiên, các công việc IT Comtor tiếng Nhật remote lại gặp trở ngại trong việc truyền tải nội dung nhanh chóng.

6. Khu vực tuyển dụng việc làm IT Comtor tiếng Nhật nhiều nhất

Khu vực tuyển dụng việc làm IT Comtor chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Đây là những nơi có môi trường làm việc năng động và nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp cho những ai có năng lực tiếng Nhật và chuyên môn IT.

IT Comtor chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM

6.1. Tuyển dụng IT comtor tiếng Nhật tại TPHCM

Là thành phố lớn nhất Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh là nơi có nhiều doanh nghiệp công nghệ, các công ty startup và các tập đoàn Nhật Bản. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại TP.HCM với vị trí IT Comtor tại đây cũng rất lớn, tập trung chủ yếu các quận trung tâm, khu vực như Quận 1, Quận 7, Quận Tân Bình và Bình Thạnh với mức lương dao động từ 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào năng lực ngôn ngữ và kinh nghiệm của ứng viên. Ngoài ra, đa số các công ty Nhật tại TP. Hồ Chí Minh đang có xu hướng cạnh tranh cao, dẫn đến việc yêu cầu ứng viên phải có chứng chỉ JLPT N3 trở lên mới đáp ứng được nhà tuyển dụng.

6.2. Tuyển dụng IT comtor tiếng Nhật tại Hà Nội

Là trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa của Việt Nam, Hà Nội có nhiều công ty công nghệ thông tin và các công ty Nhật Bản hoạt động. Nhu cầu tuyển dụng việt làm tại Hà Nội với vị trí IT Comtor tại đây khá cao, tập trung chủ yếu ở Cầu Giấy, Ba Đình, Hoàng Mai và Hai Bà Trưng với mức lương dao động từ 15.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng, tùy vào kinh nghiệm và trình độ tiếng Nhật. Nếu ứng viên có chứng chỉ JLPT N2 hoặc N1 và kinh nghiệm 2 năm trở lên trong ngành IT có thể đạt mức lương cao hơn. Ngoài ra, ứng viên trang bị cho mình nền tảng IT vững, tiếng Nhật tốt, làm việc độc lập và kỹ năng giao tiếp hiệu quả sẽ có lợi thế hơn trong môi trường cạnh tranh.

6.3. Tuyển dụng IT comtor tiếng Nhật tại Đà Nẵng

Đà Nẵng đang trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các công ty công nghệ nhờ vào môi trường sống tốt và chi phí hoạt động hợp lý. Nơi đây cũng có nhiều công ty Nhật Bản và nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Đà Nẵng cho vị trí IT Comtor ngày càng gia tăng. Với mức lương từ 12.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào kinh nghiệm và trình độ tiếng Nhật của ứng viên, công việc IT Comtor thường tập trung ở các khu vực như Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn.

Mặc dù số lượng công ty Nhật Bản tại Đà Nẵng không nhiều như tại TP.HCM hay Hà Nội, nhưng các công ty lớn Đà Nẵng vẫn yêu cầu ứng viên phải có JLPT N3 trở lên. Các dự án phức tạp hoặc vị trí cần giao tiếp nhiều có thể yêu cầu N2 hoặc N1.

7. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm IT Comtor tiếng Nhật

Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm IT Comtor thường bao gồm cả kỹ năng ngôn ngữ, kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm.

Kỹ năng dịch thuật: Ứng viên cần có khả năng phiên dịch cả nói và viết tốt, từ việc dịch trong các cuộc họp, hội thảo cho đến các tài liệu kỹ thuật hoặc yêu cầu dự án.

Ứng viên cần có khả năng phiên dịch cả nói và viết tốt, từ việc dịch trong các cuộc họp, hội thảo cho đến các tài liệu kỹ thuật hoặc yêu cầu dự án. Kỹ năng chuyên môn: Nhà tuyển dụng thường yêu cầu IT Comtor phải có hiểu biết cơ bản về lĩnh vực công nghệ thông tin.

Nhà tuyển dụng thường yêu cầu IT Comtor phải có hiểu biết cơ bản về lĩnh vực công nghệ thông tin. Kiến thức về ngôn ngữ: Ứng viên phải có trình độ tiếng Nhật từ N2 trở lên, để có thể giao tiếp, dịch thuật và làm việc hiệu quả với các đối tác hoặc khách hàng Nhật Bản.

Ứng viên phải có trình độ tiếng Nhật từ N2 trở lên, để có thể giao tiếp, dịch thuật và làm việc hiệu quả với các đối tác hoặc khách hàng Nhật Bản. Kiến thức về công nghệ thông tin: Nắm bắt được các công cụ và phương pháp quản lý dự án sẽ giúp IT Comtor theo dõi và dịch thuật các tài liệu dự án hiệu quả hơn.

Nắm bắt được các công cụ và phương pháp quản lý dự án sẽ giúp IT Comtor theo dõi và dịch thuật các tài liệu dự án hiệu quả hơn. Kỹ năng khác: Ngoài những yêu cầu trên, nhà tuyển dụng còn muốn ứng viên có đủ một số kỹ năng khác để đáp ứng nhu cầu công việc luôn suôn sẻ. Chẳng hạn như:

Ngoài những yêu cầu trên, nhà tuyển dụng còn muốn ứng viên có đủ một số kỹ năng khác để đáp ứng nhu cầu công việc luôn suôn sẻ. Chẳng hạn như: Kỹ năng giao tiếp : Không chỉ dịch thuật mà IT Comtor còn cần có kỹ năng giao tiếp tốt để truyền đạt thông tin một cách chính xác và rõ ràng giữa các nhóm kỹ thuật viên và đối tác Nhật Bản.

: Không chỉ dịch thuật mà IT Comtor còn cần có kỹ năng giao tiếp tốt để truyền đạt thông tin một cách chính xác và rõ ràng giữa các nhóm kỹ thuật viên và đối tác Nhật Bản. Kỹ năng làm việc nhóm : Do thường xuyên phải hợp tác giữa các nhóm kỹ sư Việt Nam và Nhật Bản, khả năng làm việc nhóm và điều phối dự án giữa hai bên là điều quan trọng.

: Do thường xuyên phải hợp tác giữa các nhóm kỹ sư Việt Nam và Nhật Bản, khả năng làm việc nhóm và điều phối dự án giữa hai bên là điều quan trọng. Kỹ năng quản lý thời gian : Đối với một số dự án, việc đảm bảo thời hạn và theo dõi tiến độ công việc là một trong những kỹ năng cần có.

: Đối với một số dự án, việc đảm bảo thời hạn và theo dõi tiến độ công việc là một trong những kỹ năng cần có. Khả năng học hỏi nhanh : IT là lĩnh vực không ngừng thay đổi, vì vậy ứng viên cần có khả năng tự học và cập nhật các công nghệ, xu hướng mới để theo kịp tiến độ dự án.

: IT là lĩnh vực không ngừng thay đổi, vì vậy ứng viên cần có khả năng tự học và cập nhật các công nghệ, xu hướng mới để theo kịp tiến độ dự án. Thích ứng với môi trường đa văn hóa: Môi trường làm việc với đối tác nước ngoài, đặc biệt là Nhật Bản, đòi hỏi bạn phải linh hoạt và dễ dàng thích ứng với phong cách làm việc khác nhau.

Theo xu thế thị trường, nhu cầu tuyển dụng IT Comtor tiếng Nhật đang gia tăng, đặc biệt là tại các công ty công nghệ, doanh nghiệp gia công phần mềm (Outsourcing) và các tập đoàn Nhật Bản có chi nhánh hoặc văn phòng tại Việt Nam. IT Comtor không chỉ làm nhiệm vụ phiên dịch mà còn tham gia vào quá trình quản lý dự án, kiểm soát tiến độ và truyền đạt yêu cầu từ phía khách hàng Nhật Bản. Công việc này mở ra cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý dự án, hoặc các vị trí cao cấp khác trong công ty. Hi vọng qua bài viết này bạn có thể tìm cho mình công việc phù hợp và lý tưởng.